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    04:41, 11 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Почти 377 тысяч услуг получили казахстанцы с инвалидностью через портал соцуслуг

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С начала года через портал социальных услуг лица с инвалидностью получили 305,4 тыс. технических средств реабилитации, 7,5 тысячи – услуг жестового языка, 25,5 – индивидуального помощника, 38,5 тысячи – санаторно-курортного лечения. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

    Портал позволяет лицам с инвалидностью самостоятельно выбирать производителя и поставщика технических средств и услуг реабилитации. Заказ вида помощи осуществляется посредством подтверждения электронной цифровой подписью услугополучателя. Получить заказанные технические средства можно посредством доставки либо самовывозом.

    Обеспечение лиц с инвалидностью средствами реабилитации включает в себя предоставление протезно-ортопедических, сурдотехнических, тифлотехнических и гигиенических средств, а также кресел-колясок.

    На портале зарегистрированы 859 медико-социальных учреждений (отделений), оказывающих специальные социальные услуги, 482 поставщика технических средств, более 27 тысяч поставщиков услуг индивидуального помощника, 703 жестового языка и 104 санаторно-курортного лечения.

    Внедрение автоматизированной информационной системы «Портал социальных услуг» предусмотрено в рамках Национального плана по обеспечению прав и улучшению качества жизни лиц с инвалидностью.

    Как сообщалось ранее, в рамках реализации Социального кодекса РК предусматривается наделение новыми полномочиями комиссий по Порталу, созданных при местных исполнительных органах: прием и рассмотрение в течение 5 дней заявления ЛСИ о некачественном товаре или услуге; направление поставщику письма с указанием сроков исправления выявленных недочетов и контроль его исполнения; принятие решения о снятии поставщика с Портала и включении в список недобросовестных поставщиков.

    Консультации по пользованию порталом можно получить в контакт-центре поддержки, дозвониться в который можно через единый номер 1414.


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