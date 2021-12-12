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Почти 37% взрослого населения Грузии полностью привились от коронавируса

12 Декабря 2021 15:52
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Почти 37% взрослого населения Грузии полностью привились от коронавируса

ТБИЛИСИ. НОВОСТИ-ГРУЗИЯ -КАЗИНФОРМ - Полный курс вакцинации от коронавируса в Грузии прошли 1 046 097 человек, что составляет 36,6% взрослого населения страны. Об этом сообщает грузинский Национальный центр по контролю над заболеваниями и общественного здоровья, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на информационное агентство «Новости-Грузия».

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Темпы вакцинации в стране немного увеличились. За последнюю неделю число полностью вакцинированных граждан увеличилось на 28 723 человека.

С учетом тех, кто получил только одну дозу вакцины, число привитых составляет 1 230 347 человек или 43,3% взрослого населения.

Бустерные дозы получили 31 256 человек. Минздрав Грузии 7 декабря сократил сроки бустер-прививки с шести до трех и пяти месяцев, в зависимости от исходной вакцины.

Таким образом, по состоянию на 12 декабря в целом в Грузии сделали 2 308 497 уколов. Из них 6 817 прививок от COVID-19 провели накануне, в субботу.

В Грузии вакцинация от коронавируса началась с 15 марта, поэтапно охватывая все новые и новые группы населения. Массовый характер национальная кампания приобрела 5 июля. В настоящее время сделать прививку в Грузии могут лица старше 12 лет.

Эпидемиологов беспокоит пассивность населения. Как указывают специалисты, для формирования коллективного иммунитета, необходимо вакцинировать против коронавируса как минимум 60% взрослого населения.

Чтобы стимулировать процесс, правительство Грузии разработало разные поощрительные механизмы, в том числе денежные выплаты в размере 200 лари для всех привившихся лиц старше 60 лет. С 1 декабря в стране начала действовать система «зеленых паспортов». Теперь для посещения множества общественных объектов граждане старше 18 лет должны предъявить электронный документ, в котором прописан их ковид-статус.


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#Грузия   #Коронавирус в мире   #Вакцинация  
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