+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -15 °С
Алматы: 0 °С
USD 434.34 EUR 491.93
RUB 5.56 CNY 68.67
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Почти 365 тысяч жителей Павлодарской области прошли полный курс вакцинации

25 Января 2022 13:25
Поделиться:
Почти 365 тысяч жителей Павлодарской области прошли полный курс вакцинации

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодарской области продолжают вакцинацию подростков, беременных и кормящих женщин. От коронавируса полный курс вакцинации двумя компонентами получили 71,9 % жителей, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Как будут вакцинировать «Спутник Лайт»: новое постановление подписал санврач РК
Один день из жизни медицинской авиации COVID-19: последние данные о заболеваемости и вакцинации в мире и в Казахстане Более 38 тысяч беременных и подростков вакцинировались от коронавируса в Алматы

«На сегодня третью дозу вакцины в Павлодарской области получили 63 603 жителя региона, только за последние сутки курс ревакцинации прошли 3 836 человек. Всего же полный курс вакцинации от коронавируса двумя компонентами получили 71,9 %, или 364 376 жителей», - сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Павлодарской области.

Продолжается вакцинация подростков, беременных и кормящих женщин. Препаратом Pfizer первым компонетом вакцинированы 6 890 человек, вторым компонентом привито 4 005 человек.

Вакцинация проводится бесплатно.

«Принят ряд ограничительных карантинных мер, направленных на стабилизацию эпидемиологической ситуации. Резкий рост заболеваемости эксперты связывают с распространением нового штамма коронавируса – омикрон, который опасен высокой скоростью передачи и устойчивостью к антителам у переболевших и привитых», - дополнили в ведомстве.

Напомним, в регионе резко выросло число болеющих коронавирусом.

Подписывайтесь на наш канал:

#Павлодарская область   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
Поделиться:

Автор:

Антон Гагарин

Новости по теме
Как будут вакцинировать «Спутник Лайт»: новое постановление подписал санврач РК
Один день из жизни медицинской авиации
COVID-19: последние данные о заболеваемости и вакцинации в мире и в Казахстане
Более 38 тысяч беременных и подростков вакцинировались от коронавируса в Алматы
Популярное
1 Состоялось заседание Бюро Сената
2 Пострадали ли мечети при беспорядках в Казахстане
3 Казахстанцы cмогут стать акционерами национальных богатств
4 Схрон похищенного орудия и боеприпасов обнаружили в Алматы
5 Президент РК примет участие в саммите «Центральная Азия - КНР» 25 января
6 Глава государства принял Президента Татарстана Рустама Минниханова
Читайте также
Памятник соледобытчикам восстановили в Павлодаре
Один день из жизни медицинской авиации
Состоялось заседание Бюро Сената
Пострадали ли мечети при беспорядках в Казахстане
Казахстанцы cмогут стать акционерами национальных богатств
Схрон похищенного орудия и боеприпасов обнаружили в Алматы
Президент РК примет участие в саммите «Центральная Азия - КНР» 25 января
Глава государства принял Президента Татарстана Рустама Минниханова
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив