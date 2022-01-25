Почти 365 тысяч жителей Павлодарской области прошли полный курс вакцинации

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодарской области продолжают вакцинацию подростков, беременных и кормящих женщин. От коронавируса полный курс вакцинации двумя компонентами получили 71,9 % жителей, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодня третью дозу вакцины в Павлодарской области получили 63 603 жителя региона, только за последние сутки курс ревакцинации прошли 3 836 человек. Всего же полный курс вакцинации от коронавируса двумя компонентами получили 71,9 %, или 364 376 жителей», - сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Павлодарской области.

Продолжается вакцинация подростков, беременных и кормящих женщин. Препаратом Pfizer первым компонетом вакцинированы 6 890 человек, вторым компонентом привито 4 005 человек.

Вакцинация проводится бесплатно.

«Принят ряд ограничительных карантинных мер, направленных на стабилизацию эпидемиологической ситуации. Резкий рост заболеваемости эксперты связывают с распространением нового штамма коронавируса – омикрон, который опасен высокой скоростью передачи и устойчивостью к антителам у переболевших и привитых», - дополнили в ведомстве.

Напомним, в регионе резко выросло число болеющих коронавирусом.