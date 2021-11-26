Почти 35 тысяч кубометров снега вывезли из столицы за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В последние дни в столице выпало большое количество снега, только за прошедший день эта цифра составила месячную норму осадков. Городские коммунальные службы работают в круглосуточном усиленном режиме, очищая улицы, площади и тротуары, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

Сегодня, 26 ноября на снегоуборочные работы в столице вышло свыше 1 800 дорожных рабочих. В уборке и вывозе снега также задействовано более двух тысяч единиц спецтехники.

Всего за сутки из города на снежные полигоны вывезено около 35 тысяч кубометров снега.

С начала зимнего периода коммунальные службы города продолжают работать в усиленном режиме в две смены с интенсификацией в вечернее и ночное время, а также корректировкой маршрутов снегоуборки.





В первую очередь, по правилам, очищаются участки с очень интенсивным движением, чтобы не было заторов на дорогах. Далее от снега убирают участки со средней интенсивностью – площади, привокзальные территории, тротуары и т.д.