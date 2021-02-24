Почти 35 тысяч человек трудоустроили через Центр занятости в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – На брифинге в РСК директор Центра занятости города Алматы Диляра Иманкулова рассказала о мерах по обеспечению занятости населения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Спикер рассказала о реализации Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы «Еңбек». По данному направлению по итогам прошлого года было выдано 1 705 государственных грантов на реализацию бизнес-идей и 154 микрокредита.

«Программы дают возможность расширить охват населения активными формами занятости. В целом Центром занятости города Алматы за 2020 год были трудоустроены 34 855 человек, из них в рамках программы «Дорожная карта занятости-2020» - трудоустроены 10 958 человек», - сообщила Диляра Иманкулова.

Отвечая на вопрос об имеющихся вакансиях, спикер отметила растущий спрос на ИТ-специальности.

Главной задачей на 2021 год является недопущение роста уровня безработицы и максимальный охват мерами содействия занятости, развитие единой цифровой площадки по трудоустройству. Планируется трудоустроить более 20 тысяч человек.