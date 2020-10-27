Почти 35 тысяч человек трудоустроено по программе «Еңбек» в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - По данным на 1 октября т.г. участниками Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы «Еңбек» в Актюбинской области стали 42 763 человека. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минтруда РК.

Особое внимание в управлении координации занятости и социальных программ (далее – УКЗСП) региона уделяют молодежной практике, в рамках которой молодых специалистов направляют на производство для получения опыта, рассказали в пресс-службе.

«На молодежную практику мы с начала года направили 2 916 человек. После получения первоначального опыта молодые специалисты остаются работать в тех организациях, где и стажировались, либо идут туда, где они востребованы, но уже с багажом знаний и рекомендациями», – сообщила руководитель УКЗСП Актюбинской области Булбул Елеусинова.

Так, Кенесары Тлеужан, после окончания Актюбинского сельскохозяйственного колледжа по специальности инженер-электрик получил предложение на постоянную работу в АО «Энергосистема Айтеке би», где проходил молодежную практику.

Коркемжан Ескендирова, выпускница педагогического факультета Актюбинского университета им. С. Баишева, была направлена на молодежную практику для получения начального опыта работы, после чего девушку трудоустроили в одну из школ города.

По данным УКЗСП Актюбинской области, участниками Госпрограммы «Еңбек» за 9 месяцев т.г. стали более 42,7 тыс. человек. 34,8 тыс. были трудоустроены, из них 23,5 тыс. – на постоянную работу, 9,5 тыс. – на общественные работы и 1778 человек привлечены на субсидируемые рабочие места. Получателями грантов стали 1093 гражданина и 632 человека получили микрокредиты на развитие своего дела. 758 граждан прошли краткосрочное профессиональное обучение, а 1085 – пофессионально-техническое. 1400 человек стали участниками проекта «Бастау Бизнес», из которых 755 также стали получателем грантов на развитие своего дела.

Как сообщалось ранее, по Казахстану участниками программы «Еңбек» в т.г. стали более 526 тыс. человек, которые получили различные виды поддержки. 338,2 тыс. человек были трудоустроены, из них 189,4 тыс. – на постоянную работу, на субсидируемые государством рабочие места трудоустроено 187,3 тыс. Предоставлено 9,6 тыс. льготных кредитов и 38 тыс. безвозмездных грантов, краткосрочное обучение основам предпринимательства по проекту «Бастау Бизнес» прошли 33,2 тыс. человек.