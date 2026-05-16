Почти 3,5 тысячи ножей и кастетов изъяли в Жамбылской области

В Жамбылской области полицейские усилили профилактические рейды перед летними каникулами. Особое внимание уделяют подросткам, общественным местам и ситуациям, где обычный конфликт может закончиться трагедией, передает корреспондент агентства Kazinform.

С начала года сотрудники полиции Жамбылской области изъяли около 3500 ножей, кастетов и других запрещенных предметов. Такие факты выявляют во время рейдов, профилактических мероприятий и проверок в общественных местах.

Как отмечают в департаменте полиции региона, за каждой подобной находкой стоит потенциальная угроза жизни и здоровью людей. Ножи и кастеты нередко становятся орудием правонарушений и преступлений — особенно в местах массового скопления людей, в ночное время, а также во время бытовых конфликтов.

В преддверии летних каникул стражи порядка обратились к родителям с просьбой внимательнее следить за досугом и поведением детей. В полиции подчеркивают, что взрослым важно знать, где и с кем проводят время подростки, а также не допускать, чтобы они носили при себе ножи, кастеты и другие опасные предметы.

В департаменте полиции Жамбылской области также предупредили, что незаконное хранение и ношение запрещенных предметов влечет ответственность. Любые попытки их использования будут жестко пресекаться.

