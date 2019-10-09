Почти 35 кг стерляди поймали браконьеры в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Браконьеров, незаконно наловивших стерлядь на сумму почти 9 миллионов тенге, задержали природоохранные полицейские в Павлодарской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В 22:09 на пойме Иртыша, недалеко от села Байконыс, сотрудниками природоохранной полиции местной полицейской службы, бойцами СОБР департамента полиции совместно с полицейскими района Теренколь задержаны двое жителей села, 1983 и 1963 годов рождения», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

Поздний поход сельчан к реке вызвал подозрение у стражей правопорядка, отметили в департаменте. «При осмотре салона автомашины «УАЗ» полицейскими обнаружен полный арсенал для незаконной рыбалки. Полицейскими изъяты резиновая надувная лодка с мотором марки «НАNGKAI», рыболовные сети в количестве 5 штук, острога, удочки, сачки, а также незаконный улов жителей Теренколь - рыба породы стерлядь в количестве 136 штук», - дополнили в полиции. Вес рыбы составил почти 35 килограммов. Этот вес считается особо крупным. Сумма ущерба составила порядка девяти миллионов тенге, сообщили полицейские. «На территории Республики Казахстан установлен круглогодичный запрет на вылов рыб осетровых пород. Это решение направлено на сохранение и увеличение количества редких рыб, - пояснили в пресс-службе. - По данному факту проводится досудебное расследование по статье 335 УК РК». Всего полицейскими в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Браконьер» выявлено более 50 нарушений. Фото департамента полиции Павлодарской области