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Почти 33 млрд тенге получили поликлиники Карагандинской области

17 Февраля 2023, 05:55
Почти 33 млрд тенге получили поликлиники Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Почти 33 миллиарда тенге в этом году получили поликлиники Карагандинской области на лечение больных жителей региона от фонда медстрахования. Причем почти 40 процентов от суммы приходится на частные клиники, работающие по госзаказу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Карагандинку Ольгу Ткач в новую поликлинику, работающую по госзаказу, прикрепили месяц назад. Пришла на прием к терапевту, чтобы взять направление. В результате в этот же день она попала и к офтальмологу. Чтобы врачей хватало на всех в этом году государственный заказ был размещен в 16 частных поликлиниках Карагандинской области.

«Я записалась на прием к терапевту, и терапевт мне посоветовала обследования. Я сейчас их прохожу эти обследования», - сказала Ольга Ткач.

«Обслуживаются более 42 тысяч человек. Поликлиника построена на средства инвесторов частных. Вложено более 2 миллиардов тенге. В поликлинике все подразделения разделены отделениями, что дает возможность регулировать поток населения», - сообщила директор поликлиники №15 Роза Разиева.

Регулировать поток здесь действительно умеют. Запись на УЗИ или МРТ всегда есть на ближайшие дни. Специалисты отмечают, что сегодня все больше жителей региона предпочитают прикрепляться именно к частным поликлиникам. Только на этот год на обслуживание населения было выделено почти полтора миллиарда тенге.

«Финансирование поликлиник Карагандинской области на этот год составило порядка 32,8 млрд тенге. Из них 6,3 млрд размещают в частных клиниках, которые обслуживаются в рамках ГОБМП», - пояснила руководитель отдела карагандинского филиала ФСМС Светлана Щеткина.

Еще почти 7 млрд тенге в регионе было перечислено фондом на счета частных поликлиник за оказание медпомощи уже в рамках обязательной социальной медицинской страховки. Сами специалисты фонда отмечают, что больше всего беспокойство вызывают незастрахованные граждане. В области их количество приближается к 200 тысячам.


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