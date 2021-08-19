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Почти 325 тысяч жамбылцев получили вакцину от коронавируса

19 Августа 2021 01:42
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Почти 325 тысяч жамбылцев получили вакцину от коронавируса

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – О ситуации с вакцинированием в Жамбылской области рассказали в облздраве, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«С 1 февраля этого года в нашем регионе стартовала вакцинация против коронавирусной инфекции. Для жамбылцев доступно несколько видов вакцин: Sinovak, Hayat-Vax, QazVac, ГамКовидВак и недавно поступила Sinopharm. В целом по области против коронавирусной инфекции планируется вакцинировать 582 000 человек старше 18 лет, в настоящее время вакцинировано 324 904, что составляет 55,8%», - рассказал руководитель управления здравоохранения Асет Калиев.

По словам спикера, с 1 февраля в область доставлено 16 990 доз отечественной вакцины QazCovid-in на 8 495 человек, 338 910 доз вакцины Спутник V для 1 компонента и 258 040 доз 2 компонента. Помимо этого, 60 000 доз (на 30 000 человек) вакцины «Hayat-Vax», 34 000 дозы (на 17 000 человек) вакцины «CoronaVac». С нарастанием 324 904 жителя области вакцинировались 1-м компонентом, из них 8 171 человек привиты отечественной вакциной, 269 769 человек «Спутником V», 29 911 - «Hayat-Vax» и 17 000 - «CoronaVac».

Из этого числа 18 734 (5,8%) - медицинские работники, 36 976 (11,4%) - работники образовательных учреждений, 18 935 (5,9%) – сотрудники специальных органов, 7 259 (2,2%) - государственные служащие и 243 000 (74,8%) - прочие лица.

«Вторым компонентом вакцинировано 247 180 человек. На сегодняшний день осталось 324 дозы отечественной вакцины, 69 088 доз «Спутника V» 1 компонента, 41 216 доз 2 компонента, 1 558 доз 2 тура «CoronaVac». Осложнений после прививок не зарегистрировано. Вакцинация использует естественные защитные механизмы организма для борьбы с рядом инфекционных заболеваний и укрепляет нашу иммунную систему. Это простой, безопасный и эффективный способ защиты от болезней до того, как человек вступит в контакт с их возбудителями», - рассказал Асет Калиев.

На сегодняшний день в Жамбыслкой области в 23 организациях первичной медико-социальной помощи имеется 43 прививочных пункта, из них 15 в городах и 28 в районах.

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#Жамбылская область   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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Автор:

Галина Скрипник

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