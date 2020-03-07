Почти 300 женщин несут службу в департаменте полиции на транспорте МВД РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В преддверии Международного женского дня в департаменте полиции на транспорте МВД РК рассказали об успешных сотрудницах, которые несут службу, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент.

«В Департаменте полиции на транспорте МВД РК несут службу почти 300 женщин, которых можно встретить практически во всех подразделениях. Среди них очень много умных, профессиональных, неординарных, при этом творческих и красивых. Действительно, их самоотверженная работа заслуживает восхищения. Они умеют стрелять, имеют хорошую физическую подготовку, владеют приемами борьбы и так далее», - рассказали в департамента полиции на транспорте.

Среди женщин-полицейских транспортной полиции Казахстана работает заместитель начальника по кадровой политике линейного отдела полиции на станции Костанай департамента полиции на транспорте подполковник полиции Сауле Мурзамагамбетова. На службу в органы внутренних дел она пришла в конце 2000 года, поменяв профессию преподавателя на профессию сотрудника полиции, и поняла, что это было ее призванием. Закончив Костанайский юридический институт МВД РК, она еще более вникла в выбранную профессию.

«Большой разницы между полицейскими-мужчинами и полицейскими-женщинами не вижу. Женщин-полицейских тоже обучают стрельбе из оружия и рукопашному бою. В нашем случае объединяет нас одно — работа в полиции. А служба требует ответственности, коммуникабельности и справедливости», – поделилась подполковник полиции.

Сауле Мурзамагамбетова - мать троих сыновей и воспитывает внука. Неоднократно была награждена грамотами и благодарственными письмами за достойное несение службы. Также была присвоена награда «Отличник полиции», медали «За безупречную службу в органах внутренних дел» ІІ и ІІІ степени, «Қазақстан полициясына 25 жыл».





Для другой героини Зоре Айтжановой стать полицейским, носить погоны, служить в системе органов внутренних дел была мечтой с детства. В 2000 году с отличием окончив Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова, она сразу же устроилась на работу в Октябрьский районный отдел внутренних дел Карагандинской области. Проработав год по трудовому договору, наконец-то смогла осуществить заветную мечту - аттестоваться. Когда были собраны все необходимые документы для прохождения первоначальной подготовки, перед ней встал выбор о создании семьи. Супруг, уважая ее выбор и исполнение ее заветного желания, не стал препятствовать.

«Немаловажную роль сыграли также родители супруга. Так как они в прошлом работали в ОВД, всячески поддерживали меня. С пониманием относились к ранним уходам на работу и к поздним возвращениям с работы. И, конечно же, дедушка с бабушкой внесли огромный вклад в воспитании детей», – делится своими воспоминаниями З. Айтжанова.

Сейчас подполковник полиции Зоре Айтжанова является старшим инспектором по особым поручениям управления кадровой политики департамента. Как отметила наша героиня, желание стать полицейским и носить погоны должно быть по зову сердца, и нужно с чувством гордости служить на двух фронтах - и в семье, и в полиции.

Сегодня Зоре является примером и наставником для молодых сотрудников. Успехи и достижения в службе неоднократно отмечались руководством МВД РК и департамента. Зоре Айтжанова пользуется авторитетом и уважением коллег по службе.

А вот майор полиции Анар Беркунбаева работает в ОВД более 20 лет. С 1999 по 2003 годы прошла обучение в Алматинской Академии МВД РК, по специальности специалист-криминалист. Свой профессиональный путь начала в 2003 году в линейном отделе внутренних дел на станции Астана. Сейчас она – старший криминалист оперативно-криминалистического управления департамента полиции на транспорте МВД РК. По ее словам сегодня без технико-криминалистического обеспечения и криминалистических исследований практически не расследуется ни одно преступление. Эта работа требует большой организованности, ответственности, способности аналитически мыслить.

«Выбрав данную профессию, я ни разу об этом не пожалела. Для меня примером для подражания был мой родной дядя полковник полиции Беркумбаев Канат Жанетович, который и поспособствовал моему выбору данного рода деятельности»,– говорит А. Беркунбаева

«Я всегда думала, что увидев впервые труп, испытаю чувства страха и паники», – вспоминает Анар о своем первом выезде на осмотр места происшествия.

«К моему удивлению, страха как такого не было. Во время осмотра трупа, при нем документов, удостоверяющих личность, не оказалось, поэтому необходимо было дактилоскопировать. После чего, данная дактилокарта была проверена по криминалистической базе АДИС «Папилон», и установлена личность трупа. Тяжелее всего было в таких ситуациях смотреть на то, как горе эмоционально убивает близких», - отмечает она.

Оперуполномоченная отделения криминальной полиции линейного отдела полиции на станции Петропавловск, майор полиции Асель Атыгаева служит с 2005 года. Трудовую деятельность она начинала в должности инспектора административной полиции.

«Одним из ярких примеров является разоблачение цыганок, которые ехали из России в наш город Петропавловск с большой партией наркотиков. По информации, наркотические средства они хранили в нижнем белье, одежде и даже в каблуках сапог», – вспоминает Асель Атыгаева.

Спустя 12 лет, в 2017 году она была назначена на должность оперуполномоченного отделения криминальной полиции. За данный период службы она зарекомендовала себя только с положительной стороны.

«Первое время было непросто разобраться со всеми сложностями работы административной полиции. Мне помог постичь азы административной полиции мой наставник - начальник административной полиции майор полиции Борисов Владимир Геннадьевич. Он был очень требователен ко всем. Работа в правоохранительных органах - мужская профессия, но без женщин здесь не обойтись. К преступникам нужен особый подход. Главное - это любить свою работу и отдаваться ей целиком и полностью»,– говорит героиня.

У Асель Атыгаевой интернациональная семья. Вместе с мужем Виталием они воспитывают двоих детей в духе патриотизма.



