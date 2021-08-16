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Почти 300 заболевших КВИ за сутки выявили в Костанайской области

16 Августа 2021 13:11
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Почти 300 заболевших КВИ за сутки выявили в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции озвучили в Костанайском областном информационном штабе, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«15 августа 2021 года в Костанайской области зарегистрировано 289 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 1,1%. 262 обследованы по самообращению, 25 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 2 с профилактической целью, перед госпитализацией в стационар.

Из числа инфицированных 260 с симптомами заболевания, 29 бессимптомных»,- сообщили в штабе.

Больше всего заболевших в Костанае - 94 случая в сутки. В Рудном – 36, Житикаре – 28, Аркалыке – 26, по 16 случаев - в Костанайском и Мендыкаринском районах, по 14 случаев - в Федоровском и им.Б.Майлина районах, в Лисаковске – 11, Узункольский район – 10, Аулиекольский район – 8, Карабалыкский район – 6, по 5 случаев - в Денисовском и Камыстинском районах.

Всего по Костанайской области с 3 апреля прошлого года по 15 августа зарегистрировано 24 696 случаев COVID-19. Количество выздоровевших больных - 21 906 человек.

С 1 февраля текущего года вакцинировано первым компонентом 275 192 человека, вторым компонентом 212 360.


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#Костанайская область   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Жанна Мусабаева

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