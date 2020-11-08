Почти 300 тысяч жителей ВКО не застрахованы в системе ОСМС

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Директор филиала Фонда социального медицинского страхования по Восточно-Казахстанской области Галымжан Абилов рассказал о проделанной филиалом работе за прошедшие 9 месяцев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр ВКО.

На сегодняшний день численность населения области составляет около 1,5 млн человек. По данным фонда, более чем за 700 тысяч человек ОСМС оплачивает государство. Остальные это наемные работники – более 300 тысяч человек, ИП и работники по договорам ГПХ – около 75 тысяч человек, самостоятельные плательщики – 5 255 человек, а также плательщики ЕСП – 160 тысяч человек.

«Отмечается рост застрахованного населения за последние 2 месяца, ведутся работы по актуализации статуса страхования граждан. Однако почти 300 тысяч человек все еще являются незастрахованными. Поэтому каждому жителю области необходимо определить свой статус страхования, так как каждый 5-ый житель области является незастрахованным», - сказал Галымжан Абилов.

Также в фонде напомнили, что в стране до сих пор проходит кампания прикрепления к поликлиникам. По словам директора фонда, по итогам кампании прикрепления будет планироваться финансирование на следующий год, учитывая распределение населения в разрезе медицинских организаций.

«Фонд заинтересован в абсолютной достоверности баз данных с учетом всех казахстанцев, ведь за каждого прикрепленного жителя ежемесячно медицинским организациям оплачивается подушевое финансирование. Большую часть расходов в период с января по сентябрь составила оплата стационарной медицинской помощи - свыше 15,3 млрд тенге и за услуги стационаров на селе – 4,9 млрд тенге. Всего за 9 месяцев в плановом порядке в стационарах было пролечено более 90 тысяч человек», - отметил Галымжан Абилов.

Помимо этого, фонд выплатил свыше 721 млн тенге на оказание высокотехнологичных услуг населению. Такие услуги получили 192 человека. 2,1 млрд тенге дополнительно было направлено на оплату стационарозамещающей помощи. Помимо этого, медицинскую реабилитацию после острых состояний и оперативных вмешательств получили 3 504 человека.

Также от жителей области стали поступать обращения о невозможности получения медицинских услуг в рамках пакета ГОБМП в связи с отсутствием статуса страхования. По словам Галымжанова Абилова, каждый человек имеет право на бесплатную медицинскую помощь.

«Напомним, независимо от статуса застрахованности все граждане имеют право на гарантированный объем бесплатной медпомощи. Однако для плановой госпитализации, приема узкими специалистами, прохождения дорогостоящих обследований и получения высокотехнологичного лечения необходимо быть застрахованным в системе ОСМС», - прокомментировал Галымжан Абилов.

За прошедшие 9 месяцев работы было зарегистрировано 351 обращение. Основное количество обращений было связано с качеством медицинской помощи.

«В последние месяцы по области участились жалобы о том, что пациентам отказывают в предоставлении услуги, ссылаясь на отсутствие договора. Однако в случае отсутствия договоров соисполнения врач может направить пациента в любую медицинскую организацию, в том числе по его выбору, главное, чтобы был договор с фондом. Перечень поставщиков можно посмотреть на сайте фонда», - резюмировал Галымжан Абилов.

Одна из основных целей фонда – обеспечение защиты прав человека на получение доступной и качественной медицинской помощи в рамках ГОБМП и ОСМС. Для удобства граждан проводится работа по предоставлению различных каналов связи. Например, на сегодняшний день реализовано и успешно работает мобильное приложение Qoldau 24/7, с помощью которого пациенты имеют возможность получить консультацию, подать жалобу и застраховаться. Также пациенты могут обратиться в кабинет приема граждан, который организован в филиала фонда.

Статус участия в программе ОСМС можно отследить на сайте фонда fms.kz, через Telegram-бот @SaqtandyryBot и на портале egov.kz. Также функционирует круглосуточный колл-центр фонда 1406.