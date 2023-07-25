Почти 300 тысяч заплатит лихач без прав, превысивший скорость на международной трассе в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Жамбылские полицейские привлекли к ответственности водителя, не соблюдавшего Правила дорожного движения и не подчинившегося законным требованиям полицейских, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, сотрудники батальона патрульной полиции ДП Жамбылской области при патрулировании территории на 460 километре автодороги Западная Европа - Западный Китай заметили автомобиль «Chevrolet Cobalt», который передвигался на скорости 144 км/ч.

«Инспекторы экипажа автопатруля попросили водителя остановиться, однако он не подчинился законным требованиям стражей порядка и продолжил движение на большой скорости по направлению в город Алматы. Полицейские преследовали водителя и остановили автотранспорт», - пояснили в ведомстве.

При проверке документов выяснилось, что за рулем находился 31-летний житель Туркестанской области. Не имея водительских прав, он управлял транспортным средством.

«Нарушитель привлечен к административной ответственности по статье «Превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину от сорока и более километров в час». Кроме того, по статье «Невыполнение требований сотрудника органов внутренних дел» и по статье «Нарушение правил эксплуатации транспортных средств». Наложен штраф в размере 276 тысяч тенге. Автотранспорт водворен на штрафстоянку», - сообщил командир взвода батальона патрульной полиции ДП Жамбылской области майор полиции Сергазы Абдикулов.