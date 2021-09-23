Почти 300 субъектов предпринимательства стали лидерами Ashyq в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По городу Нур-Султану более 13 тысяч субъектов предпринимательства участвуют в проекте ASHYQ, 294 из них являются его лидерами. Этот статус дает возможность увеличить как время работы, так и количество принимаемых посетителей. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

Список лидеров проекта ASHYQ в столице обновляется каждые несколько недель. О преимуществах, которые дает предпринимателям этот статус, рассказал заместитель директора палаты предпринимателей «Атамекен» города Нур-Султана Куанышбек Мукаш.

«По городу Нур-Султану сейчас насчитывается более 13 тысяч субъектов бизнеса, участвующих в проекте ASHYQ. В столице определены 294 лидера этого проекта. Лидеры имеют право работать на 2 часа больше, чем другие. Если 90 процентов работников вакцинированы, они имеют право увеличить количество посетителей. То есть, если ресторану, к примеру, разрешено принимать одновременно до 50% посетителей от числа посадочных мест, лидеры ASHYQ могут увеличить эту цифру 70%. Для ресторанов и кафе это очень хорошая мотивация. Все хотят быть лидерами. Если раньше лидерами проекта были до 150 субъектов, то сейчас их около 300», - рассказал Куанышбек Мукаш.

Сегодня большинство объектов предпринимательства столицы осуществляют свою деятельность, участвуя в проекте ASHYQ, посредством сканирования на входе QR-кода в системе. Благодаря чему во многих ресторанах увеличилось число посетителей. Это обеспечивает безопасность здоровья граждан и позволяет выявлять нарушителей домашнего карантина.

«Проект ASHYQ очень помогает работе бизнеса, особенно ресторанного, который так пострадал в период карантина. С недавнего времени мы стали лидерами ASHYQ, что дает нам еще больше рабочих часов. Теперь мы можем работать до 02:00 часов вместо 00:00 и это увеличило разрешенную посадку на 20%. Все наши гости охотно сканируют QR код без претензий и по нему мы видим, что большинство граждан вакцинированы», - сказала менеджер ресторана KOREAN HOUSE Роза Югай.

Директор ТЦ «АСЕМ» Нурлан Нурмаганбетов также отметил преимущества системы ASHYQ. Торговый центр является лидером проекта.

«Проект ASHYQ мы запустили у себя в качестве пилотного 23 июля. С того времени через приложение выявлялись случаи, когда около 15 жителей с «красным» и «желтым» статусами пытались войти в торговый центр. На сегодня мы являемся лидерами ASHYQ. Имеем возможность за две недели осуществлять до 40 тысяч check in-ов. Сегодня никаких проблем с приложением не возникает. Все посетители здания соблюдают масочный режим и дистанцию. Для тех, кто стал лидером проекта, предусмотрены преимущества. Поэтому считаю, что все объекты в нашем городе должны стремиться стать лидерами в рамках проекта. Например, если наш город находится в «красной» зоне, мы, как лидеры, можем работать в соответствии с требованиями «желтой» зоны. А если попадем в «желтую» зону, будем работать в соответствии с требованиями «зеленой». Это позволит нам продлить рабочее время на 2 часа, пополнить ряды посетителей на 10%», - сказал Нурлан Нурмагамбетов.