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вчера 21:54
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Почти 300 предприятий РК присоединились к концепции нулевого травматизма «Vision Zero»
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 291 предприятие Казахстана взяло на себя обязательства по сокращению количества несчастных случаев и рабочих мест с вредными условиями труда, присоединившись к концепции нулевого травматизма «Vision Zero». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.
«Акиматами областей, городов Нур-Султан, Алматы и Шымкент, республиканскими объединениями работодателей, республиканскими объединениями профессиональных союзов проводится информационная кампания по присоединению предприятий республики к концепции Международной ассоциации социального обеспечения «Vizion Zero», - сообщили в пресс-службе Минтруда.
По информации министерства, концепция предусматривает семь «золотых правил» производства с нулевым травматизмом и с безопасными условиями труда:
1) стать лидером – показать приверженность принципам;
2) выявлять угрозы – контролировать риски;
3) определять цели – разрабатывать программы;
4) создать систему безопасности и гигиены труда – достичь высокого уровня организации;
5) обеспечивать безопасность и гигиену на рабочих местах, при работе со станками и оборудованием;
6) повышать квалификацию – развивать профессиональные навыки;
7) инвестировать в кадры – мотивировать посредством участия.
«На сегодня к концепции «Vizion Zero» присоединились 291 предприятие, большинство из них относятся к горно-металлургическому и нефтегазовому секторам (АО «СНПС-Актобемунайгаз», АО «ГМК Казахалтын» и др.), где высокий уровень производственного травматизма. С момента внедрения концепции нулевого травматизма количество пострадавших в результате несчастных случаев на предприятиях республики снизилось на 7,1%», - проинформировали в Минтруда.
Напомним, 17 июня 2019 года в Женеве между Министерством труда и социальной защиты населения РК и Международной ассоциацией социального обеспечения был заключен Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве по продвижению концепции нулевого травматизма «Vision Zero».
Меморандум направлен на объединение усилий сторон по вопросам передовой практики и реализации профилактических мер, позволяющих существенно снизить производственный травматизм, сократить количество несчастных случаев и рабочих мест с вредными условиями труда.
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