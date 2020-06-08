Почти 300 предприятий РК присоединились к концепции нулевого травматизма «Vision Zero»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 291 предприятие Казахстана взяло на себя обязательства по сокращению количества несчастных случаев и рабочих мест с вредными условиями труда, присоединившись к концепции нулевого травматизма «Vision Zero». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

«Акиматами областей, городов Нур-Султан, Алматы и Шымкент, республиканскими объединениями работодателей, республиканскими объединениями профессиональных союзов проводится информационная кампания по присоединению предприятий республики к концепции Международной ассоциации социального обеспечения «Vizion Zero», - сообщили в пресс-службе Минтруда.

По информации министерства, концепция предусматривает семь «золотых правил» производства с нулевым травматизмом и с безопасными условиями труда:

1) стать лидером – показать приверженность принципам;

2) выявлять угрозы – контролировать риски;

3) определять цели – разрабатывать программы;

4) создать систему безопасности и гигиены труда – достичь высокого уровня организации;

5) обеспечивать безопасность и гигиену на рабочих местах, при работе со станками и оборудованием;

6) повышать квалификацию – развивать профессиональные навыки;

7) инвестировать в кадры – мотивировать посредством участия.

«На сегодня к концепции «Vizion Zero» присоединились 291 предприятие, большинство из них относятся к горно-металлургическому и нефтегазовому секторам (АО «СНПС-Актобемунайгаз», АО «ГМК Казахалтын» и др.), где высокий уровень производственного травматизма. С момента внедрения концепции нулевого травматизма количество пострадавших в результате несчастных случаев на предприятиях республики снизилось на 7,1%», - проинформировали в Минтруда.

Напомним, 17 июня 2019 года в Женеве между Министерством труда и социальной защиты населения РК и Международной ассоциацией социального обеспечения был заключен Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве по продвижению концепции нулевого травматизма «Vision Zero».

Меморандум направлен на объединение усилий сторон по вопросам передовой практики и реализации профилактических мер, позволяющих существенно снизить производственный травматизм, сократить количество несчастных случаев и рабочих мест с вредными условиями труда.