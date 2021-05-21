Почти 300 постов «Сергек» установят в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы до конца года планируется установить еще 298 постов камер «Сергек», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По камерам «Сергек», в настоящее время работают 468 постов камер «Сергек», это более 2 200 тысяч камер. До конца этого года планируется установка еще 298 постов, довести их до 766», - сообщил начальник административной полиции Алматы Жандос Мураталиев.

По его словам, все камеры находятся в рабочем состоянии. Только за прошлый год с их помощью было выявлено нарушений на сумму более 9 млрд тенге.

«С помощью этих камер нам удалось снизить количество ДТП до 40%. Это хороша сказывается на дорожной обстановке в городе», - добавил спикер.