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Почти 300 постов «Сергек» установят в Алматы
21 Мая 2021 12:16
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АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы до конца года планируется установить еще 298 постов камер «Сергек», передает корреспондент МИА «Казинформ».
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«По камерам «Сергек», в настоящее время работают 468 постов камер «Сергек», это более 2 200 тысяч камер. До конца этого года планируется установка еще 298 постов, довести их до 766», - сообщил начальник административной полиции Алматы Жандос Мураталиев.
По его словам, все камеры находятся в рабочем состоянии. Только за прошлый год с их помощью было выявлено нарушений на сумму более 9 млрд тенге.
«С помощью этих камер нам удалось снизить количество ДТП до 40%. Это хороша сказывается на дорожной обстановке в городе», - добавил спикер.
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