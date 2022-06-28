28 Июня 2022 01:28

Почти 300 наркопреступлений выявили в Жамбылской области с начала года

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Итоги месячника по борьбе с наркоманией подвели в Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, в Таразе, в парке имени Кайрата Рыскулбекова, прошла широкомасштабная акция, приуроченная к завершению месячника по борьбе с наркоманией. Участниками стали представители местных исполнительных органов, правоохранительного ведомства, общественные активисты, волонтеры.

В ходе акции за активное участие в ходе месячника были награждены представители государственных органов, неправительственных организации, волонтеры. Для жителей и гостей города сотрудники спецподразделений, кинологи продемонстрировали свои профессиональные навыки.

Как сообщила руководитель пресс-службы департамента полиции Гульсара Мухтаркулова, в ходе месячника жамбылские полицейские, совместно с представителями местных исполнительных органов, организовали профилактические мероприятия, в том числе спортивно-культурные и благотворительные, а также семинары, встречи и лекции. Состоялась показательная акция сжигания изъятых наркотических средств. Прошли Дни открытых дверей с консультациями психологов, социальных работников, узких специалистов.

Так, для студентов Жамбылского медицинского высшего колледжа города Тараза была проведена лекция о вреде новых видов синтетических наркотиков, с демонстрацией антинаркотических видеороликов.

«В ходе лекции до сведения студентов довели изменения и дополнения в некоторые законодательные акты РК по вопросам совершенствования уголовного, уголовно-процессуального законодательства, новые статьи уголовных правонарушений. А именно - пропаганда или незаконная реклама наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, прекурсоров, по которым можно получить лишение свободы до шести лет. Эти изменения вступили в законную силу с 11 января 2020 года», - проинформировал начальник управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Жамбылской области Аскар Джумабеков.

«Профилактика наркомании и борьба с незаконным оборотом – одно из важнейших направлений государственной политики. Подобные мероприятия, направленные на повышение уровня информированности населения о вреде психоактивных веществ, способствуют отказу граждан от употребления наркотических средств. Призываю всех проявить гражданскую позицию и совместными усилиями оказать положительное влияние на подрастающее поколение. Жамбылские полицейские и в дальнейшем будут проводить комплексную и системную работу в этом направлении», - сказал заместитель начальника департамента полиции Жамбылской области Нуржан Рахметуллаев.

По информации ведомства, с начала 2022 года в регионе выявлено 284 наркопреступления. Из незаконного оборота изъято около 900 килограммов наркотических средств, уничтожено более 23 тонн дикорастущей конопли.