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    17:46, 01 Июль 2021 | GMT +6

    Почти 300 млн долларов составил экспорт продуктов в Костанайской области

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О развитии сельского хозяйства в Костанайской области рассказал аким региона Архимед Мухамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сельское хозяйство является вторым базовым направлением экономики области. В отрасли занято более 117 тысяч человек, это 25% от общего количества занятого населения области. В 2020 году валовый сбор зерна составил 4 млн тонн. В текущем году яровой сев составил 4,7 млн га, в том числе 3,9 млн га зерновых и зернобобовых, посевы масличных культур составили 590 тысяч га. За последние 5 лет в рамках диверсификации структуры посевных площадей увеличены посевы масличных культур в 1,7 раза, снижены площади зерновых и зернобобовых культур», - сказал Архимед Мухамбетов на брифинге в СЦК.

    По его словам, в этом году государственной поддержкой охвачен практически весь цикл производства основных сельскохозяйственных культур и животноводства. На развитие АПК направлено 31,2 млрд тенге, которые будут освоены в полном объеме.

    «Зафиксирован рост производства мяса на 4,7% и молока на 2,5%. Важно отметить, что по экспорту производства продуктов питания область в 2020 году заняла одно и ведущих позиций в республике – практически на 300 млн долларов мы экспортировали продукты питания за пределами нашей страны», - сообщил аким.

    «За год экспортировано 1 млн тонн зерновых культур, 800 тыс. тонн муки, 10 тыс. тонн растительного масла, около 8 тыс. тонн молочной продукции, 416 тонн мяса и мясных субпродуктов, 51 млн шт. яиц и других продуктов питания. При этом, в экспортной корзине в 2 раза выросли объемы растительного масла, на 35% муки», - подчеркнул глава региона.


    Теги:
    Костанайская область Акимат Экономика
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