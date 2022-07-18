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Почти 300 лесных пожаров тушат в Португалии
18 Июля 2022 01:59

Почти 300 лесных пожаров тушат в Португалии

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - В Португалии из-за аномальной погоды зафиксировано 252 очага лесных пожаров, еще пять - в стадии ликвидации, 41 - в стадии завершения. Всего зафиксировано 298 пожаров по стране, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Телевидение Португалии RTB передает, что к тушению пожаров по всей стране привлечено более 1600 пожарных. Наиболее сложная ситуация наблюдается в районе Порту, где полыхает наиболее большее количество очагов возгорания.

В то же время президент Португалии Марселу Ребелу ди Соуза сегодня в одной из церквей г.Лиссабона принял участие в панихиде по летчику-пожарному Андре Серра, погибшему в результате аварии летательного аппарата в пятницу в местности Фос-Коа, Гуарда. Погибший летчик принимал участие в тушении массивных пожаров.

Свои соболезнования также выразил министр внутренних дел Хосе Луис Карнейро. Глава МВД Португалии высоко оценил работу сотрудников, которые борются с пожарами, а также поблагодарил мэров регионов и население за поддержку.

«Почти тысяча человек были эвакуированы из своих домов из-за пожаров последних дней», - добавил Х.Карнейро.

Во вторник 19 июля правительство Португалии планирует дать оценку атмосферным условиям. Если температура несколько понизится, это даст спасательным силам «небольшое окно» для того чтобы сэкономить человеческие ресурсы в борьбе с пожарами.


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Автор:
Корреспондент
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