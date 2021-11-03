Почти 300 км пробежал карагандинский марафонец в честь 30-летия Независимости РК

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области прошёл 30-дневный легкоатлетический марафон, посвящённый 30-летию Независимости Республики Казахстан. В нём участвовали 70 любителей бега. Некоторые установили личные рекорды, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Организатором забега выступил профсоюз железнодорожников. Участники должны были за 30 дней пробежать наибольшее расстояние. Кроме того, состоялся забег на 30 км, где легкоатлеты-любители соревновались на время.

Участники сами выбирали подходящее место и время для забега. Победителей определили с помощью мобильного приложения Strava.

Среди мужчин отличился энергодиспетчер Аслан Капасов. Его результат составил 291 км, с большим отрывом от других бегунов. Прежде он участвовал в республиканском забеге Аstana Marathon – 2021.

Ветеран спорта Жаксыгельды Игитаев пробежал 161 км, и за один день он лёгким бегом справился с дистанцией 30 км.

Среди женщин рекорд установила Улболсын Тапанова – инструктор АО «Вагонсервис». Она пробежала 156 км 43 метров.

Среди молодых бегунов с дистанцией 30 км лучше всех справился Толеу Ансар – дежурный по станции Караганда-Сортировочная. Он преодолел её за два часа.

В возрастной группе от 30 до 40 лет отличились Елдос Темиров, помощник машиниста локомотивно-эксплуатационного депо ТЧЭ-14, и Николай Куяниченко, машинист электровоза локомотивного эксплуатационного депо «Караганда». Их результат чуть больше двух часов.