Почти 300 км пробежал карагандинский марафонец в честь 30-летия Независимости РК
Организатором забега выступил профсоюз железнодорожников. Участники должны были за 30 дней пробежать наибольшее расстояние. Кроме того, состоялся забег на 30 км, где легкоатлеты-любители соревновались на время.
Участники сами выбирали подходящее место и время для забега. Победителей определили с помощью мобильного приложения Strava.
Среди мужчин отличился энергодиспетчер Аслан Капасов. Его результат составил 291 км, с большим отрывом от других бегунов. Прежде он участвовал в республиканском забеге Аstana Marathon – 2021.
Ветеран спорта Жаксыгельды Игитаев пробежал 161 км, и за один день он лёгким бегом справился с дистанцией 30 км.
Среди женщин рекорд установила Улболсын Тапанова – инструктор АО «Вагонсервис». Она пробежала 156 км 43 метров.
Среди молодых бегунов с дистанцией 30 км лучше всех справился Толеу Ансар – дежурный по станции Караганда-Сортировочная. Он преодолел её за два часа.
В возрастной группе от 30 до 40 лет отличились Елдос Темиров, помощник машиниста локомотивно-эксплуатационного депо ТЧЭ-14, и Николай Куяниченко, машинист электровоза локомотивного эксплуатационного депо «Караганда». Их результат чуть больше двух часов.