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Почти 300 граждан наказаны за стихийную торговлю в Шымкенте

30 Июля 2021 23:15
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Почти 300 граждан наказаны за стихийную торговлю в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Сотрудниками управления полиции Аль-Фарабийского района на постоянной основе проводятся профилактические мероприятия по местам стихийной торговли на территории района, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции г.Шымкента.

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Так, с начала июля участковыми инспекторами полиции в ходе проведения рейдовых работ было составлено 290 административных протоколов по статье 204 КоАП РК (Торговля в неустановленных местах).

Кроме того, стражи порядка регулярно проводят разъяснительные работы среди торговцев по профилактике и пресечению фактов незаконной торговли.

В соответствии со статьей 204 Кодекса РК об административных правонарушениях торговля вне мест, установленных местным исполнительным органом, влечет предупреждение или штраф в размере пяти МРП. А повторное совершение данного правонарушения в течение года влечет штраф в размере десяти МРП.



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#МВД РК   #Шымкент  
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