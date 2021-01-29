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    17:23, 29 Январь 2021 | GMT +6

    Почти 30 тысяч заявок одобрено по программе «7-20-25»

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В рамках программы «7-20-25» принято 50 753 заявки на предоставление займа, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В рамках реализации программы «7-20-25» по состоянию на 28 января 2021 года приняты 50 753 заявки на получение займа на сумму 598,4 млрд тенге. Из них одобрено 29 435 займов на сумму 348,7 млрд тенге», - сообщили в пресс-службе Национального банка РК.

    Напомним, жилье по программе «7-20-25» могут получить граждане Казахстана, имеющие постоянный доход и не имеющие собственного жилья на момент подачи заявления. Ставка вознаграждения по программе составляет 7% в год. Первоначальный взнос по ипотечным кредитам - от 20%. Срок займа - до 25 лет.


    Теги:
    Жилье Экономика
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