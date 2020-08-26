Почти 30 тысяч субъектов бизнеса ВКО подали заявки на возобновление деятельности через сайт InfoKazakhstan

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - 28 797 восточно-казахстанских субъектов бизнеса подали заявки на возобновление деятельности через сайт InfoKazakhstan.Более 80% (23 575) поступивших от ВКО заявок уже одобрены, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр ВКО.

По этому показателю Восточный Казахстан находится на 2 месте в республике. Всего по Казахстану подано более 260 тысяч заявок. При этом сроки окончательной регистрации продлены на неопределенное время

«Предприниматели востока страны очень активно регистрируются на портале, спешат возобновить свою деятельность, и правильно делают. К нам постоянно поступают звонки от субъектов предпринимательства по вопросам работы портала. Только за сегодня поступило 387 звонков. Напомню, что всю информацию о работе портала, всевозможные инструкции, памятки, разъяснительные видео и полезные ссылки вы можете найти в нашей общедоступной группе в социальной сети Facebook «Бизнес в Усть-Каменогорске и Восточно-Казахстанской области». Также можно задать вопросы по короткому номеру 1432 и через телеграм-бот @infokazakhstan», - прокомментировал начальник отдела по защите прав предпринимателей и снижению административных барьеров Палаты предпринимателей ВКО Бакытжан Майжеринов.

Ранее МИА «Казинформ» опубликовал пошаговую инструкцию - как бизнесу зарегистрироваться на infokazakhstan.kz.



