+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 23 °С
Алматы: 27 °С
USD 412.55 EUR 468.66
RUB 5.79 CNY 58.80
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Почти 30 тысяч субъектов бизнеса ВКО подали заявки на возобновление деятельности через сайт InfoKazakhstan

26 Августа 2020 11:17
Поделиться:
Почти 30 тысяч субъектов бизнеса ВКО подали заявки на возобновление деятельности через сайт InfoKazakhstan

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - 28 797 восточно-казахстанских субъектов бизнеса подали заявки на возобновление деятельности через сайт InfoKazakhstan.Более 80% (23 575) поступивших от ВКО заявок уже одобрены, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр ВКО.

Новости по теме
Ералы Тугжанов посетил ряд столичных объектов, возобновивших свою деятельность
Часть работников МСБ может остаться без медицинской страховки в Алматы Мажилисмены в регионах обсуждают поддержку МСБ и развитие социальной сферы Более 17 тысяч субъектов МСБ возобновили деятельность в Алматы

По этому показателю Восточный Казахстан находится на 2 месте в республике. Всего по Казахстану подано более 260 тысяч заявок. При этом сроки окончательной регистрации продлены на неопределенное время

«Предприниматели востока страны очень активно регистрируются на портале, спешат возобновить свою деятельность, и правильно делают. К нам постоянно поступают звонки от субъектов предпринимательства по вопросам работы портала. Только за сегодня поступило 387 звонков. Напомню, что всю информацию о работе портала, всевозможные инструкции, памятки, разъяснительные видео и полезные ссылки вы можете найти в нашей общедоступной группе в социальной сети Facebook «Бизнес в Усть-Каменогорске и Восточно-Казахстанской области». Также можно задать вопросы по короткому номеру 1432 и через телеграм-бот @infokazakhstan», - прокомментировал начальник отдела по защите прав предпринимателей и снижению административных барьеров Палаты предпринимателей ВКО Бакытжан Майжеринов.

Ранее МИА «Казинформ» опубликовал пошаговую инструкцию - как бизнесу зарегистрироваться на infokazakhstan.kz.



Подписывайтесь на наш канал:

#Восточно-Казахстанская область  
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив