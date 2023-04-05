Почти 30 тысяч безработных трудоустроят в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В 2023 году в Восточно-Казахстанской области за счет всех действующих проектов в сфере занятости планируется трудоустроить не менее 29,9 тысячи человек. Об этом на брифинге Региональной службы коммуникаций сообщила заместитель руководителя областного управления координации занятости и социальных программ Динара Кожанова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Инфоцентр ВКО.

«Трудоустройство граждан будет осуществляться по нескольким программам. В рамках поручения Главы государства по созданию 100 рабочих мест на 10 тысяч трудоспособного населения планируется охват 11 тысяч 626 человек, в рамках Национального проекта по развитию предпринимательства будут устроены 5 286 человек. Всего проектов - 6», - сказала Динара Кожанова.

Согласно данным департамента Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК, за 2022 год уровень безработицы по области составил 4,7%.

«По состоянию на 1 апреля 2023 года в регионе имеют работу 6560 человек. Всего в этом году на субсидируемые рабочие места планируется трудоустроить 5306 человек, а в рамках реализации Нацпроекта - 1 307 молодых людей», - пояснила спикер.

Фото: РСК ВКО Кроме того, во исполнение поручения Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева, размер государственного гранта на реализацию бизнес-идей в этом году увеличился до 1 млн 380 тысяч тенге.

«Вместе с тем, в текущем году Министерством труда и социальной защиты населения РК внедрен новый механизм поддержки и развития молодежного предпринимательства – кредитование молодежи. Микрокредиты претендентам из числа молодежи предоставляются с соблюдением принципов срочности, платности, возвратности, обеспеченности, целевого использования. В этом году бюджетом предусмотрена выдача 218 кредитов в объеме кредитования 1 090 млн. тенге. Прием заявок будет начат в мае. Для подачи заявки необходимо сдать документы в филиал АО «Аграрная кредитная корпорация», - добавила Д.Кожанова.