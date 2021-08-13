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Почти 30 тысяч автомобилей произвел костанайский автозавод с начала года

13 Августа 2021 21:56
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Почти 30 тысяч автомобилей произвел костанайский автозавод с начала года

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Несмотря на пандемию, костанайский завод «СарыаркаАвтоПром» уверенными шагами движется к намеченной отметке и намерен произвести к концу года 60 тысяч автомобилей, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«За 7 месяцев автозавод произвел более 28,6 тыс. автомобилей, что на 146,9% больше аналогичного периода прошлого года. Автозаводом на сегодняшний день производится продукция следующих брендов: JAC, Chevrolet, KIA, Renault, LADA, UAZ, SAZ, MAN,- сообщили в пресс-службе автозавода. — 16 июля текущего года завод запустил новые линии по производству автомобилей LADA. На промышленной площадке завода будет осуществляться выпуск всего модельного ряда автомобилей LADA: Niva Travel, Niva 4х4, Vesta, X-RAY, Largus и Granta. Производство модели Granta ведется методом мелкоузла, с применением операций по сварке и окраске кузовов».

Стоит также отметить, что в этом году запущена производственная линия Renault на заводе «СарыаркаАвтоПром», где налажен выпуск моделей Arkana и Kaptur.

«Более 3 тысяч автомобилей отечественного производства направлены на экспорт в Россию, Кыргызстан, Узбекистан, Азербайджан и Беларусь. Согласно данным Ассоциации Казахстанского АвтоБизнеса (АКАБ), казахстанцы охотно выбирают продукцию автозавода. В рейтинге продаж, неизменным лидером стали костанайские автомобили марки Chevrolet (более 17 тысяч единиц), первые позиции рейтинга заняли модели Cobalt и Nexia. В пятерку самых востребованных брендов так же вошли автомобили KIA и LADA», - подытожили в «Сарыаркаавтопром».


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#Костанайская область   #Промышленность   #Экономика  
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Автор:

Жанна Мусабаева

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