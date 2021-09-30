Почти 30% населения СКО прошли перепись в режиме онлайн

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в течение месяца проводится перепись населения в режиме онлайн, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации департамента Бюро национальной статистики, на 29 сентября онлайн-перепись прошли 149 277 человек, или 27,6% от общей численности населения области.

Лидирует по числу принявших участие в онлайн-переписи Мамлютский район - 56% от общего числа жителей района. На втором месте Акжарский район – 52%, на третьем Уалихановский – более 49%. В Петропавловске в онлайн переписи приняли участие всего 20% жителей города.

«Перепись населения методом самозаполнения переписных листов в режиме онлайн проводится на сайте www.sanag.gov.kz. Для тех, кто не может самостоятельно пройти перепись в режиме онлайн, во всех районах и городах области – в ЦОНах, крупных торговых домах, акиматах сельских округов, органах статистики – организованы места самообслуживания граждан. Там специалисты оказывают помощь в прохождении переписи», - добавили в департаменте.

Ранее в департаменте сообщали, что с 1-го по 30-е октября будет проводиться сплошной обход и призывали в целях безопасности пройти перепись в режиме онлайн.



