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    15:14, 30 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Почти 30% населения СКО прошли перепись в режиме онлайн

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в течение месяца проводится перепись населения в режиме онлайн, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации департамента Бюро национальной статистики, на 29 сентября онлайн-перепись прошли 149 277 человек, или 27,6% от общей численности населения области.

    Лидирует по числу принявших участие в онлайн-переписи Мамлютский район - 56% от общего числа жителей района. На втором месте Акжарский район – 52%, на третьем Уалихановский – более 49%. В Петропавловске в онлайн переписи приняли участие всего 20% жителей города.

    «Перепись населения методом самозаполнения переписных листов в режиме онлайн проводится на сайте www.sanag.gov.kz. Для тех, кто не может самостоятельно пройти перепись в режиме онлайн, во всех районах и городах области – в ЦОНах, крупных торговых домах, акиматах сельских округов, органах статистики – организованы места самообслуживания граждан. Там специалисты оказывают помощь в прохождении переписи», - добавили в департаменте.

    Ранее в департаменте сообщали, что с 1-го по 30-е октября будет проводиться сплошной обход и призывали в целях безопасности пройти перепись в режиме онлайн.



    Теги:
    Северо-Казахстанская область Перепись населения Общество
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