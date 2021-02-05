Почти 30 нарушений выявили за день мониторинговые группы в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Мониторинговые группы Алматы за один день, 4 февраля, выявили 27 нарушений, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент санитарно-эпидемиологического контроля.

По итогам проверок мониторинговыми группами в составе сотрудников районных акиматов, местной полицейской службы, представителей палаты предпринимателей «Атамекен» с начала года охвачено более 3500 объектов, выявлено более 260 нарушений.

4 февраля в кафе «Медовик» Алмалинского района количество посетителей превышало посадочные места, а четверо сотрудников заведения находились на рабочем месте без масок. Аналогичные нарушения зафиксированы в кафе «Whoopiecakes», кафе «Tmin»и ресторане «Turandot».

Нарушили режим работы сауны «Оазис», «Достык»в Ауэзовском районе, ресторан «Nino» в Бостандыкском районе.

Как и в предшествующих проверках, мобильные группы пресекли работу компьютерных клубов, чья деятельность под запретом. В клубе «Gameon» Бостандыкского района находилось три геймера, к тому же без масок.

Список нарушителей пополнили салон «Rich Body Massage», ресторан «Monroe», бар «Шишка Edition» и химчистка «Чи100тека».

По выявленным нарушениям составлены экстренные извещения, с предпринимателей взяты объяснительные, наложены штрафы.







