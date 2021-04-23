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Почти 30 наркограффити удалили в Шымкенте

Редактор:  
Ринат Дусумов
23 Апреля 2021, 22:22
Почти 30 наркограффити удалили в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Почти 30 надписей, пропагандирующих наркотики, удалили полицейские со стен зданий, заборов и остановок в Шымкенте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

22 апреля управление по противодействию наркопреступности департамента и представители городского Молодежного ресурсного центра полиции провели очередной рейд в рамках акции «Нет наркотикам». Активисты, вооружившись баллончиками с краской, выявляли и закрашивали надписи рекламы наркотиков на фасадах в Абайском районе.

Так, в ходе мероприятия со стен зданий, заборов, остановок и других поверхностей на улицах Исмайлова и Байдукова были удалены 28 графических надписей с указанием номеров и названий интернет-ресурсов, посредством которых осуществляется пропаганда потребления и сбыт наркотических средств.

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Борьба с преступностью   Шымкент  
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