Почти 30 наркограффити удалили в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Почти 30 надписей, пропагандирующих наркотики, удалили полицейские со стен зданий, заборов и остановок в Шымкенте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

22 апреля управление по противодействию наркопреступности департамента и представители городского Молодежного ресурсного центра полиции провели очередной рейд в рамках акции «Нет наркотикам». Активисты, вооружившись баллончиками с краской, выявляли и закрашивали надписи рекламы наркотиков на фасадах в Абайском районе.

Так, в ходе мероприятия со стен зданий, заборов, остановок и других поверхностей на улицах Исмайлова и Байдукова были удалены 28 графических надписей с указанием номеров и названий интернет-ресурсов, посредством которых осуществляется пропаганда потребления и сбыт наркотических средств.