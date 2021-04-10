Почти 30 млн тенге штрафов заплатили нарушители карантинных мер СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области за нарушение карантинного и ограничительного режима и требований санитарных правил выписали 434 штрафа на общую сумму 29,9 млн тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента санитарно-эпидемиологического контроля, два протокола об административном правонарушении составили на должностных лиц, четыре – на юридических, 15 – на индивидуальных предпринимателей и 413 – физических лиц. В суде находятся 15 материалов. В 15 случаях людей освободили от административной ответственности из-за незначительности правонарушения.

Больше всего нарушителей в Петропавловске – 127. Среди районов лидируют Аккайынский, Тайыншинский и Уалихановский.

«С начала года на территории области за проведение и участие в массовых мероприятиях штрафы заплатили пять индивидуальных предпринимателей на сумму 1,4 млн тенге, администраторы и ответственные лица на объектах – 5 штрафов на сумму 218,7 тысячи тенге. Организаторы мероприятий заплатили 15 штрафов на сумму 700 тысяч тенге», - рассказали в пресс-службе.

Во время рейдов мониторинговые группы чаще всего выявляют нарушение масочного режима физическими лицами, проведение массовых мероприятий, нарушение дезинфекционного режима, оказание услуг посетителям без маски, нарушение режима работы объектов, реализация продукции в неупакованном, нефасованном виде.

Всего по области работают 23 мониторинговые группы по контролю за соблюдением действующих карантинных и ограничительных мер. С начала года они провели 1316 рейдов на 9473 объектах. Нарушения выявили на 433.



