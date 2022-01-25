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Почти 30 интернет-мошенничеств зарегистрировали в январе в СКО

25 Января 2022 22:26
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Почти 30 интернет-мошенничеств зарегистрировали в январе в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - С начала января в Северо-Казахстанской области зарегистрировали около 30 фактов интернет-мошенничества, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы департамента полиции, в восьми случаях аферисты представлялись сотрудниками служб безопасности банков. В одном из последних эпизодов по данному сценарию сумма ущерба для потерпевшего составила около 2 млн тенге. Сейчас проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению неизвестных преступников.

Начальник управления полиции Петропавловска Жандос Мухатов отметил, что мошенники часто представляются сотрудниками банков и предлагают защиту от «злоумышленников», которые, по их словам, пытаются оформить кредит. Аферисты убеждают перевести его в «резервную банковую ячейку». Люди верят, берут кредит и отправляют деньги якобы на виртуальную карту, которая на самом деле является реквизитами злоумышленников.

«Просим жителей города и области не доверять лицам, представляющимся по телефону сотрудниками служб безопасности банков. В таких ситуациях необходимо сразу звонить в call-центр банка и в полицию. Настоятельно рекомендуем не передавать свои персональные данные посторонним, ни при каких обстоятельствах не торопиться с совершением финансовых операций в сети, продумывать и перепроверять каждый свой шаг», - сказал Ж. Мухатов.


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#Северо-Казахстанская область   #Борьба с преступностью   #Общество   #Мошенничество  
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Автор:

Олеся Жуковень

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