Почти 30 человек оштрафованы за нарушение масочного режима в автобусах Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы порядка 30 человек оштрафовали за нарушение масочного режима в автобусах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

За сутки проведен мониторинг в 91 автобусе.

В ходе мероприятий за несоблюдение масочного режима в общественном транспорте мегаполиса составлены административные протоколы на 27 физических лиц согласно статье 425 части 1 КоАП РК.

В акимате Алматы убедительно просят жителей и гостей города строго соблюдать санитарно-эпидемиологические требования для защиты собственного здоровья и благополучия окружающих. Всем горожанам даны рекомендации - соблюдать масочный режим, по возможности воздержаться от посещения мест массового скопления людей.

Горожанам рекомендуется избегать физических контактов, включая объятия, рукопожатия. Часто мыть руки, вне дома пользоваться одноразовой салфеткой. При кашле, чихании использовать носовой платок либо чихать в сгиб локтя. Перед выходом из дома надеть медицинскую маску. При возвращении домой необходимо осторожно снять маску, перчатки и герметично закрыть в пакете и выбросить в урну. После чего промыть либо продезинфицировать руки.

Кроме того, жителям рекомендуется строго соблюдать меры безопасности в общественном транспорте:

Отправляясь в путь на общественном транспорте, обработать руки дезинфицирующим средством.

- Добравшись до конечной точки поездки, немедленно вымыть руки с мылом.

- Если кто-то начнет кашлять или чихать, прикрыть рот и нос чистым носовым платком или салфеткой.

- В случае переполненного транспорта лучше дождаться следующего.

- Не разговаривать с пассажирами в общественном транспорте.

- По возможности не заходить в переполненный транспорт, дождавшись следующей единицы транспорта.

- При возможности открыть окна в транспорте. На протяжении всего времени поездки не прикасаться руками к лицу (рту, носу, глазам).