Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Почти 30 человек наказали за купание в запрещенных местах в СКО
13 Июля 2022 14:34

Почти 30 человек наказали за купание в запрещенных местах в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – У североказахстанских спасателей наступил особенно напряженный период работы. В регионе установилась жаркая погода, люди массово выезжают на водоемы, многие купаются на необорудованных пляжах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Старший офицер управления гражданской обороны Куат Махметов на брифинге сообщил, что за минувшие выходные спасатели и полицейские провели 40 рейдов. Раздали 1,5 тыс. памяток. Не обошлось и без выписанных протоколов.

«Сотрудники полиции за купание в запрещенных местах составили 27 административных протоколов и 21 – за распитие спиртных напитков в общественных местах», - проинформировал К. Махметов.

Если за купание в необорудованном месте в первый раз можно обойтись предупреждением, то за употребление алкоголя – сразу предусмотрен штраф в размере 5 МРП (15 тыс. тенге).

К. Махметов напомнил, что по области купаться разрешено только на 58 местах массового отдыха на 12 озерах и реке Есиль.

В прошлом году в регионе утонули 22 человека, в том числе шестеро детей.

Ранним утром служба «112» прислала на мобильные телефоны напоминание о том, что купание в неустановленных местах запрещается. Спасатели просят не оставлять детей на водоемах без внимания взрослых.


Новости по теме
Около тысячи рабочих мест предложили на ярмарке вакансий в Нур-Султане
Медицинский поезд «Саламатты Қазақстан» начал работу в Абайской области
Кто в Казахстане освобожден от оплаты госпошлины за удостоверение и паспорт
Автор:
Корреспондент

facebook.com
Читайте также
Сенатор Бактиярулы встретился с аграриями Кызылординской области
Научно-аналитический центр по водным ресурсам создадут в РК
Увеличить штат сотрудников просят в Комитете по водным ресурсам
Стимулирующие экономию воды тарифы предлагают установить в Казахстане
Концепцию нового Водного кодекса разработали в РК
Меры по сокращению ненормативных затрат воды озвучили в Минэкологии
Шесть водохранилищ восстановят в этом году в Казахстане
Поедающая мозг амеба обнаружена на севере США
Популярное
1 Ограничительные меры по ввозу автомобилей рассматривает Казахстан
2 Мошенники представляются полицейскими жителям СКО
3 Победителю «Қазақстан барысы»-2022 подарили квартиру
4 Стабилизация цен на продукты - какие меры принимает Правительство Казахстана
5 Глава государства подписал закон по вопросам регулирования и развития рынка ценных бумаг

Лента новостей

Архив