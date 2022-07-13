13 Июля 2022 14:34

Почти 30 человек наказали за купание в запрещенных местах в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – У североказахстанских спасателей наступил особенно напряженный период работы. В регионе установилась жаркая погода, люди массово выезжают на водоемы, многие купаются на необорудованных пляжах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Старший офицер управления гражданской обороны Куат Махметов на брифинге сообщил, что за минувшие выходные спасатели и полицейские провели 40 рейдов. Раздали 1,5 тыс. памяток. Не обошлось и без выписанных протоколов.

«Сотрудники полиции за купание в запрещенных местах составили 27 административных протоколов и 21 – за распитие спиртных напитков в общественных местах», - проинформировал К. Махметов.

Если за купание в необорудованном месте в первый раз можно обойтись предупреждением, то за употребление алкоголя – сразу предусмотрен штраф в размере 5 МРП (15 тыс. тенге).

К. Махметов напомнил, что по области купаться разрешено только на 58 местах массового отдыха на 12 озерах и реке Есиль.

В прошлом году в регионе утонули 22 человека, в том числе шестеро детей.

Ранним утром служба «112» прислала на мобильные телефоны напоминание о том, что купание в неустановленных местах запрещается. Спасатели просят не оставлять детей на водоемах без внимания взрослых.