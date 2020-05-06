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Почти 3 тысячи жителей ВКО трудоустроены за два дня по «Дорожной карте занятости»

Автор:  
Руслан Шакабаев
6 Мая 2020, 22:55
Почти 3 тысячи жителей ВКО трудоустроены за два дня по «Дорожной карте занятости»

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК.КАЗИНФОРМ — В Восточном Казахстане за два дня трудоустроены почти 3 тысячи человек по программе «Дорожная карта занятости», передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на информационный центр ВКО.

В ведомстве сообщили, что на сегодняшний день из 816 проектов договора заключены по 789, конкурсные процедуры по 26 проектам завершаются. В мае всего за два рабочих дня было создано 2 997 временных рабочих мест. До конца этой недели количество будет доведено до 6 925 мест. Полностью исполнить план по временному трудоустройству планируется до конца мая.

«В течение 2020 года ожидается завершение 812 проектов. Четыре крупных проекта являются переходящими на 2021 год, в том числе реконструкция аэропорта Усть-Каменогорска, строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры от проспекта Есенберлина до улицы Жибек Жолы и от проспекта К. Маркса до Алматинской трассы в Усть-Каменогорске, строительство внутриквартальных проездов в мкр. Карагайлы в Семее», - пояснили в инфоцентре.

Отметим, что в рамках «Дорожной карты занятости» в области предусмотрена реализация 816 инфраструктурных проектов. Для работы над проектами планируется создать больше 20 тысяч рабочих мест, в том числе 18 870 временных, 1 150 постоянных. В настоящий момент по каждому проекту совместно с администраторами бюджетных программ разработан конкретный пошаговый алгоритм действий, пояснили в инфоцентре.


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