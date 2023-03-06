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Почти 3 тысячи иностранцев незаконно работали в Казахстане

Автор:  
Анеля Касымова
6 Марта 2023, 13:00
Почти 3 тысячи иностранцев незаконно работали в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – За неделю в Казахстане выявлено почти 3 тысячи фактов незаконного привлечения иностранной рабочей силы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Выявлено почти 3 тысячи фактов незаконной трудовой деятельности иностранцев. 471 работодатель привлечен к адмответственности за незаконное использование иностранной рабочей силы», - сообщила представитель пресс-службы Министерства внутренних дел РК Шугыла Турлыбек во время онлайн-брифинга.

В МВД отмечают, что в погоне за прибылью некоторые работодатели используют незаконный труд иностранцев без получения для этого разрешительных документов, тем самым лишают граждан Казахстана рабочих мест.

К примеру, на строительных объектах городов Алматы и Атырау выявлено 145 иностранцев, которые незаконно работали на стройках. Аналогичные факты выявлены в Астане, Шымкенте, Туркестанской и Восточно-Казахстанской областях.

Также были установлены работодатели в Алматы и Шымкенте, Атырауской и Павлодарской областях, неоднократно привлекавшие незаконно иностранную рабочую силу. В отношении них начато досудебное расследование.

Ранее сообщалось, что в Казахстане завершилась операция «Мигрант». По итогам 8 дней были выявлены тысячи нарушений миграционного законодательства иностранцами.


МВД РК   мигранты  
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