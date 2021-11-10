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Почти 3 тысячи госслужащих вакцинировались против COVID-19 в Атырау
10 Ноября 2021 15:44
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АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В регионе, где продолжается массовая вакцинация населения против COVID-19, прививки получили почти 3 тысячи госслужащих, передаёт корреспондент МИА «Казинформ.
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Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за сутки I компонент вакцин от коронавирусной инфекции получили 720 местных жителей. Всего в период с 1 февраля 2021 года I компонентом вакцин от коронавирусной инфекции вакцинировано 243 805 человек. Из них 2 899 составляют государственные служащие. II компонентом вакцин привито 220 985 местных жителей.
Напомним, что в регионе действует колл-центр по вакцинации населения. Получить информацию о наличии вакцин в поликлиниках можно по номеру: 98-02-92
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