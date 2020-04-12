Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество

Почти 3 тысячи флаконов с антисептиком раздали члены столичного филиала партии Nur Otan

12 Апреля 2020, 01:27
Почти 3 тысячи флаконов с антисептиком раздали члены столичного филиала партии Nur Otan

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Почти три тысячи флаконов с антисептиком раздали члены столичного филиала партии Nur Otan. Дезинфицирующие средства доставлены в городские клиники, детский дом, дом престарелых, полицию, передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

Почти три тысячи флаконов с антисептиками раздали сотрудники столичного филиала партии Nur Otan. В числе получателей – больницы, поликлиники города, республиканский диагностический центр, национальный научный центр материнства и детства, национальный центр детской реабилитации, Национальный центр нейрохирургии, Национальный научный кардиохирургический центр, Национальный научный кардиохирургический центр, Национальный научный онкологический центр, Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии, Национальный научный медицинский центр, центры семейного здоровья, департамент полиции, городской штаб, управление по вопросам молодежной политики г. Нур-Султана, 7 блокпостов.

photo

«Остальная часть антисептиков, а это более 13 тысяч штук, для нужд городских учреждений, в числе которых дом престарелых, детский дом, кризисный центр для женщин, центры адаптации, будет доставлена в ближайшее время. Средства на приобретение дезинфицирующих средств выделило ТОО «Ceramo Stone Group» в лице директора Нургазы Кошкинбаева. Добавлю, что акция не носит разовый характер», - рассказал первый заместитель председателя столичного филиала партии Nur Otan Ерлан Каналимов.


Астана   Нур Отан   Здравоохранение   Общество  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
Членов земельной конкурсной комиссии уволили в области Жетысу
Членов земельной конкурсной комиссии уволили в области Жетысу
Кто такой Мартин Лютер Кинг и почему его упомянул Касым-Жомарт Токаев
Кто такой Мартин Лютер Кинг и почему его упомянул Касым-Жомарт Токаев
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Глава государства: Национальный курултай  - оплот нации и авангард культурно-духовного прогресса страны
Глава государства: Национальный курултай  - оплот нации и авангард культурно-духовного прогресса страны