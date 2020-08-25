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Почти 3 тысячи домов планируют подключить к центральному газопроводу до конца года в Карагандинской области

25 Августа 2020 17:37
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Почти 3 тысячи домов планируют подключить к центральному газопроводу до конца года в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Вопросы газификации региона обсудили сегодня, 25 августа, на онлайн-совещании в акимате Карагандинской области. О планах по подключению домов к голубому топливу рассказал руководитель Управления энергетики и ЖКХ Улантай Усенов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата региона.

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«В этом году в Караганде мы планируем газифицировать 1 865 домов. К ним уже подведён газ. В Темиртау газ подведём к 506 домам. В Жезказгане - к 550. Работы по подводке газопровода полностью завершены», - рассказал Улантай Усенов.

Сейчас в области закупают приборы учёта расхода газа. В наличии уже имеется 70 счётчиков. Их монтаж начнётся на этой неделе в Темиртау и Жезказгане.

Подключать дома к газу будут исключительно с согласия жильцов. Согласование начнётся после ввода газораспределительных сетей в эксплуатацию. Это должно произойти в начале сентября этого года.

Пока газ проводят лишь в частных секторах городов.


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#Карагандинская область   #ЖКХ   #Акимат  
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