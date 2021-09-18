Почти 3 тысячи деревьев высадили во время субботника в Нур-Султане

Нур-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в столице в рамках Всемирного дня чистоты «World Cleanup day 2021» и республиканской экоинициативы «Birge – taza Qazaqstan» провели общегородской субботник с соблюдением всех санитарных норм и требований карантина. В разных частях города было посажено около 3 тысяч деревьев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата Нур-Султана.

Распоряжением акима города в период с 15 сентября по 15 октября 2021 года в столице объявлена экологическая акция «Birge – taza Qazaqstan» по подготовке к зимнему периоду и посадке зеленых насаждений в осенний период.

Так, сегодня в городе Всемирный день чистоты «World Cleanup day 2021» отметили общегородским субботником с посадкой деревьев.

Участие в нем приняли коллективы 87 госорганов, 17 посольств, а также более 2,5 тыс. предприятий, организаций и учреждений.

Во всех районах провели уборку парков и скверов на общей площади около 3 млн м2, высадили около 3 тысяч деревьев, в том числе - иву красную, клен татарский, ель, сосну, березу, дуб, тополь пирамидальный, рябину, сирень, барбарис, липу и т.д.

«Проведу краткий экскурс в историю. В первом субботнике мы участвовали в 1997 году, когда переехали в новую столицу. И по сей день наши сотрудники с радостью участвуют в подобных мероприятиях, общаются, проводят время на свежем воздухе. Сажают деревья семьями. Несомненно, субботники объединяют нас, делая сплоченной командой. Рады, что вносим свой вклад в развитие нашей столицы», — отметил заведующий отделом Администрации Президента, председатель профсоюзной организации АП Гани Тилеубеков.

Также инициативу по посадке деревьев поддержали представители Канцелярии Премьер-Министра, Парламента, Центрального аппарата партии Nur Otan, Верховного суда, Конституционного Совета, посольств и другие.

«Жасотановцы поддержали республиканскую акцию «Бірге — таза Қазақстан» одни из первых. Главная цель – озеленение города. Jas Otan объединяет более 100 тысяч молодых казахстанцев. На протяжении всего месячника они будут вносить свою лепту. Это для нас не только экологическая акция, мы вкладываем в нее и воспитательную функцию. Воспитываем подрастающее поколение в духе патриотизма, прививаем любовь к родной стране, формируем новые ценности, о которых всегда говорит Президент Касым-Жомарт Токаев. Мы, жасотановцы, будем в дальнейшем принимать участие в подобных акциях», — сказал председатель молодежного крыла Jas Otan партии Nur Otan Нуржан Жетписбаев.

Всего во время общегородского субботника собрано и вывезено на полигон 214 тонн отходов, произведено 56 рейсов.

«Сегодня Всемирный день чистоты. Также в столице проводится экологический месячник. Представители Посольства Российской Федерации в Республике Казахстан с большим удовольствием присоединились к этому замечательному мероприятию по облагораживанию прилегающей к Посольству территории, Мы здесь живем и работаем, и, конечно, будем рады наблюдать за плодами нашего труда. В посадке деревьев приняли участие около 12 человек. Среди нас есть также профессиональные садовники», - отметил пресс-секретарь Посольства РФ в РК Александр Останин.

Стоит отметить, что субботник проводился с соблюдением всех санитарных норм: масочного режима, социального дистанцирования, гигиены рук с ношением перчаток.