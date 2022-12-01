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Почти 3 тысячи человек с двойным гражданством выявили в Акмолинской области

1 Декабря 2022, 18:45
Почти 3 тысячи человек с двойным гражданством выявили в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Почти 3 тысячи человек с двойным гражданством выявили в Акмолинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Управление миграционной службы департамента полиции Акмолинской области совместно с заинтересованными государственными органами продолжают работу по выявлению и предотвращению фактов двойного гражданства. Согласно ст. 21 Закона РК «О гражданстве Республики Казахстан», лицо, состоящее в гражданстве Республики Казахстан и, в то же самое время, принявшее гражданство иностранного государства в течение 30 календарных дней со дня его приобретения, обязано сообщить об этом в органы внутренних дел РК или загранучреждения РК. Кроме того, ему необходимо будет сдать паспорт и (или) удостоверение личности Республики Казахстан. С начала текущего года управлением миграционной службы на территории Акмолинской области зарегистрирована утрата гражданства в отношении около 3 тысяч человек, имеющих двойное гражданство.


Фото:polisia.kz


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