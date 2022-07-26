26 Июля 2022 10:37

Почти 3 тыс. случаев оспы обезьян в США – эксперты здравоохранения бьют тревогу

ВАШИНГТОН.КАЗИНФОРМ – Эксперты в области общественного здравоохранения предупредили, что у Соединенных Штатов заканчивается время для сдерживания вспышки оспы обезьян, поскольку в стране зарегистрировано около 3 тыс. подтвержденных случаев заболевания, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на News CN.

Согласно последним данным Центра США по контролю и профилактике заболеваний, в штате Нью-Йорк было зарегистрировано больше всего случаев заболевания – 900, за ним следуют Калифорния с 356 заболевшими и Флорида с 247 случаями заболевания.

По словам экспертов в области здравоохранения, учитывая проблемные аспекты тестирования в США, число случаев оспы обезьян, вероятно, недооценивается.

В пятницу в стране были подтверждены два случая оспы обезьян у детей. Сотрудники общественного здравоохранения расследуют, как дети были инфицированы. Оба заражения не связаны между собой и, вероятно, являются результатом передачи инфекции в домашних условиях.

Эксперты в области общественного здравоохранения предупредили, что США достигли критического момента для сдерживания вспышки оспы обезьян.

Специалист по инфекционным заболеваниям из Мичиганского университета Прити Малани сообщил, что здравоохранение сильно отстает во многих аспектах, включая быстрое тестирование и доступ к лечению для тех пациентов, которые в этом нуждаются.

Официальные лица США уже расширили тестирование и сделали доступными десятки тысяч вакцин. Но ограниченные поставки не соответствовали спросу.

Эксперты призвали федеральную администрацию принять более масштабные ответные меры для сдерживания вспышки болезни.

Фото: wyomingpublicmedia.org