Почти 3,5 миллиона тенге получит обладатель звания «Лучший педагог»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане стартовал республиканский конкурс «Лучший педагог». В нем могут принять участие штатные педагогические работники организаций дошкольного, среднего, технического и профессионального образования независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения РК.

Конкурс состоит из трех этапов: районный, областной, республиканский.

Претенденту необходимо иметь высокие достижения в педагогической деятельности и непрерывный педагогический стаж не менее 5 лет на момент участия в конкурсе.

По данным Минпросвещения, для участия на первом этапе конкурса подано 1311 заявок. В настоящее время районной/городской комиссией проводится работа по оценке их портфолио. Во второй этап от каждого района/города отбирается по 10 участников, набравших не менее 80% от ста баллов. Третий этап республиканского конкурса пройдет в сентябре текущего года.

По итогам республиканского этапа 64 победителям будут вручены свидетельство «Лучший педагог», нагрудный знак «Лучший педагог» и денежное вознаграждение в размере 1000 МРП (3 450 000 тенге).