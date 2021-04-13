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    09:45, 13 Апрель 2021 | GMT +6

    Почти 2900 золотых слитков приобрели жители страны в марте

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 2 898 мерных слитков общим весом 48,2 кг приобрели казахстанцы у банков второго уровня и отдельных небанковских обменных пунктов в марте 2021 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Нацбанка.

    Программа по продаже и выкупу мерных слитков аффинированного золота для населения была запущена Национальным Банком в 2017 году. Всего с начала ее действия продано 50,2 тысячи золотых слитков общим весом 1,79 т.

    Золотые слитки представлены в пяти разновидностях: 5, 10, 20, 50 и 100 г. Наибольшей популярностью среди покупателей пользуются слитки весом 10 г. Их доля от общего объема продаж составляет 30% – 15 184 штуки. Далее следуют 20-граммовые – 10 976 штук (22%) и 100-граммовые – 10 964 штуки (22%), 5-граммовые – 7 305 штук (15%), 50-граммовые – 5 771 штука (11%). В основном мерные слитки пользуются спросом в Алматы, Нур-Султане и Атырау.

    Золотые слитки могут выступать в качестве надежного инструмента инвестирования. Главный фактор обеспечения ликвидности рынка золотых слитков – это возможность обратного выкупа слитков банками и небанковскими обменными пунктами с выплатой денег клиенту «день в день». С начала действия программы на обратный выкуп принят всего 141 мерный слиток общей массой 3,75 кг. Это связано с тем, что золотые слитки являются долгосрочным инструментом инвестирования и накопления сбережений.

    Каждый слиток выпускается с защитными элементами (зеркальная поверхность слитков, микротекст и рельефный гурт) и в специальной упаковке, которая защищает от механических повреждений и позволяет легко проверить, вскрывалась упаковка или нет. Защитная упаковка также является сертификатом качества. В связи с этим рекомендуется хранить слиток бережно и не вскрывать упаковку.

    В настоящее время купить и обратно продать золотые слитки можно в Halyk Bank, Евразийском банке, Jýsan Bank, Банке ЦентрКредит, а также в отдельных небанковских обменных пунктах.


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