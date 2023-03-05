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    09:38, 05 Март 2023 | GMT +6

    Почти 29 тысяч казахстанцев прошли обучение на платформе SKILLS ENBEK

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С начала 2023 года 28,9 тысячи казахстанцев, из которых порядка 6,2 тысячи безработных, получили сертификаты о прохождении курсов на платформе профессионального обучения в онлайн режиме skills.enbek.kz. Всего на платформе зарегистрировались 220,9 тысячи казахстанцев, из которых 28,5 тысячи – в 2023 году, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

    Из 6,2 тысячи безработных граждан, прошедших обучение, порядка 1,1 тысячи человек – представители молодежи, в основном из Кызылординской, Карагандинской, Костанайской и Жамбылской областей.

    С момента запуска авторы опубликовали на платформе 211 курсов по различным направлениям, из них 155 – бесплатные. Продолжительность курсов составляет от 1 до 72 часов.

    Наиболее востребованными курсами являются «Разведение КРС молочного направления», «Жылыжайда көкөніс өсіру технологиясы» модулінің мақсаты, міндеті және мазмұны», «Выращивание клубники от А до Я», «Сүтті ірі қара өсіру», «Управление персоналом» и «Кассир».

    На платформе постоянно увеличивается число бесплатных курсов для развития профессиональных навыков по различным профессиям: в сфере информационных технологий, экологии и охраны труда, туризма, бизнеса, энергетики, маркетинга и менеджмента, образования и воспитания.

    Как сообщалось ранее, платформа направлена на повышение уровня образованности и профессионализма населения страны в целом, стимулирование карьерного развития и продвижение концепции «обучение в течение всей жизни». Она создана по аналогии с международными обучающими площадками, предоставляющими доступ к онлайн курсам по принципу маркетплейса – рынка услуг.

    Получить доступ к обучению можно, пройдя по прямой ссылке или выбрав раздел «Онлайн обучение» на Электронной бирже труда (enbek.kz).

    На платформе обучающийся самостоятельно выбирает подходящий темп и язык обучения, комфортный принцип подачи материала, может отслеживать свой прогресс в образовательном процессе.

    По окончанию обучения обучающийся должен сдать тестирование с пороговым уровнем 70%. При успешном завершении онлайн курса выдается сертификат об освоении навыка. Обязательным условием завершения курса является оценка курса со стороны обучившегося.

    Сертификат автоматически указывается в резюме, созданном обучающимся при регистрации на Электронной бирже труда (enbek.kz). При поиске работников потенциальный работодатель будет видеть сертификаты, полученные после успешного обучения на платформе.

    Напомним, с марта 2022 года на платформе оптимизирован действующий функционал и запущены новые сервисы.

    В частности, усовершенствован поиск курсов, создана понятная структура уроков, появилась возможность отслеживания процесса обучения и быстрого взаимодействия с авторами курсов.

    Для авторов курсов доступен удобный конструктор составления урока, просмотр статистики и эффективности опубликованных курсов, предусмотрен разнообразный дизайн сертификатов, а также размещен онлайн-калькулятор для предварительного расчета стоимости обучения.

    Размещение онлайн-курсов на платформе для авторов и разработчиков осуществляется бесплатно. Курсы могут быть размещены на государственном и русском языках, должны содержать различные форматы представления информации: текст, презентации, видео и аудио материалы, инфографика и другие виды. Платформа предполагает возможность адаптации интерфейса для обучающихся с особыми потребностями.



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