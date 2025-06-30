Почти 285 миллионов тенге вернули алматинским потребителям с начала года

По данным заместителя руководителя департамента Нурлана Абдиева, в рамках государственного контроля проведено 15 внеплановых проверок, наложено 55 административных взысканий.

– Основные жалобы связаны с отказом обмена или возврата товара, а также с отсутствием ответа на претензию в установленный 10-дневный срок. Также поступали и обращения в сфере торговли, касательно нарушения установленной законодательством торговой надбавки на социально значимые продовольственные товары, – сказал Нурлан Абдиев на брифинге Региональной службы коммуникаций Алматы.

Наибольшее число обращений поступает по вопросам розничной и электронной торговли. По обращениям в сфере ЖКХ департамент взаимодействует с местными исполнительными органами для оперативного решения вопросов.

В сфере бытовых услуг потребители часто сталкиваются с некачественным обслуживанием. В таких случаях департамент проводит разъяснительную работу, помогает составлять досудебные претензии и участвует в судах в качестве третьих лиц.

По данным Нурлана Абдиева, с 13 марта 2025 года в Кодекс об административных правонарушениях РК были внесены изменения. Теперь департамент по защите прав потребителей получил больше полномочий.

В соответствии со статьей 190, если бизнес не размещает информацию о правах потребителей, не отвечает вовремя на жалобы или задерживает возврат денег, его могут оштрафовать:

малый бизнес – на 10 МРП;

средний – на 15 МРП;

крупный – на 25 МРП.

В статью 190 части пятой, 204-4 Кодекса также были внесены изменения: предупреждение заменили на штраф.

Он добавил, что приоритетным направлением остается борьба с посредническими схемами в цепочках ценообразования на социально значимые продовольственные товары. По итогам квартала проведено 12 заседаний комиссии, выявлено и устранено 268 нарушений, составлено 235 протоколов.

Ранее сообщалось, что свыше 600 обращений поступило от потребителей с начала года в Карагандинской области.

Напомним, казахстанский потребитель сможет сразу через суд наказать недобросовестных продавцов.



