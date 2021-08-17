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Почти 280 тысяч костанайцев получили вакцину от COVID-19

17 Августа 2021 15:00
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Почти 280 тысяч костанайцев получили вакцину от COVID-19

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В Костанайской области получили вакцину от коронавирусной инфекции уже более 55% населения. Об этом сообщили в областном управлении здравоохранения, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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В вакцинации задействованы 31 медицинская организация с функционированием кабинетов для первичной и вторичной этапов вакцинации. Вакцинация проводится 181 стационарными и передвижными прививочными пунктами.

«Для обеспечения хранения вакцины медицинскими организациями имеется 104 единицы морозильного оборудования, с одновременным хранением около 173 тысяч доз. Имеются рефрижераторы для обеспечения холодовой цепи при транспортировке вакцины по регионам.

По проведению вакцинации населения - на сегодня в область доставлено 346 655 доз первого компонента и 285 385 доз второго компонента вакцины. Провакцинировано 277,8 тыс. человек, или 55%, из них вторым компонентом 215,4 тыс. человек, или 42,7%»,- сообщили в ведомстве.

В проведении вакцинации задействовано 426 медицинских работников, прошедших соответствующее обучение.

Накануне в Костанайскую область было доставлено 43 тысячи доз вакцины Sinopharm.


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#Костанайская область   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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Автор:

Жанна Мусабаева

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