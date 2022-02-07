Почти 27 тысячам лицам с инвалидностью оказаны меры поддержки занятости в 2021 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В 2021 году различными мерами поддержки занятости были охвачены 26,9 тыс. лиц с инвалидностью, 21,1 тыс. из которых стали участниками государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы «Еңбек», а 5,8 тыс. трудоустроены по квоте рабочих мест. Всего же, согласно сведениям Информационной системы Министерства труда и социальной защиты населения РК, в 2021 году занятыми являются 104 тыс. лиц с инвалидностью (24,8%), передает МИА «Казингформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

По состоянию на 1 января 2022 года в Казахстане проживает 696,8 тыс. лиц с инвалидностью или 7,5% от общей численности населения, 419 тыс. из которых – трудоспособного возраста.

Согласно Закону «О занятости населения» местные исполнительные органы устанавливают квоту рабочих мест для ЛСИ в размере от 2 до 4% от общей численности работающих (при общей численности наемных работников не менее 50 чел.), без учета рабочих мест на тяжелых работах, работах с вредными, опасными условиями труда.

По итогам 2021 года в рамках квоты трудоустроено всего 5,8 тыс. лиц с инвалидностью. Кроме того, за прошлый год участниками Госпрограммы «Еңбек» стали 21,1 тыс. лиц с инвалидностью. Из них на постоянные рабочие места были трудоустроены – 9,3 тыс. человек и 8,6 тыс. – на временные.

Краткосрочным профессиональным обучением было охвачено – 563 человека, обучением основам предпринимательства по проекту «Бастау бизнес» – 1,6 тыс. человек, из которых защитили бизнес проекты и получили гранты 325, микрокредиты – 46.

Кроме того, микрокредиты получили 460 человек и 1,1 тыс. человек – гранты.

В рамках госпрограммы «Еңбек» лиц с инвалидностью, наряду с другими уязвимыми слоями населения, имели право на получение услуг в приоритетном порядке.

В 2021 году реализация госпрограммы «Еңбек» завершилась, меры содействия занятости будут продолжены в рамках Национального проекта по развитию предпринимательства, утвержденного постановлением Правительства РК.

Также с 2018 года c учетом международного опыта внедрен порядок субсидирования затрат работодателей, связанных с оснащением специального рабочего места для трудоустройства лиц с инвалидностью. В 2021 году благодаря этому создано 90 специальных рабочих мест на общую сумму 122 млн тенге.