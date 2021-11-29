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Почти 27 тысяч казахстанцев лечатся от коронавируса

29 Ноября 2021 08:40
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Почти 27 тысяч казахстанцев лечатся от коронавируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 29 ноября лечение от КВИ продолжают получать 26 991 человек (–23 396+ и 3 595 КВИ-), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Минздрава РК.

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«Из них в стационарах находится – 5 809 пациентов, на амбулаторном уровне – 21 182 пациента. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 396 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 119 пациентов, на аппарате ИВЛ – 75 пациентов», - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявили 795 заболевших коронавирусом, 827 человек выздоровело.

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 29 ноября, в «красной» зоне находится Северо-Казахстанская область.



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#Минздрав РК   #Здравоохранение   #Общество   #Коронавирус в РК  
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