Новости
Почти 27 тысяч казахстанцев лечатся от коронавируса
29 Ноября 2021 08:40
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 29 ноября лечение от КВИ продолжают получать 26 991 человек (–23 396+ и 3 595 КВИ-), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Минздрава РК.
Новости по темеДва человека скончались от ковидной пневмонии за сутки в Казахстане Коронавирус в Казахстане: в «красной» зоне - только одна область 827 человек выздоровело от коронавируса в Казахстане
«Из них в стационарах находится – 5 809 пациентов, на амбулаторном уровне – 21 182 пациента. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 396 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 119 пациентов, на аппарате ИВЛ – 75 пациентов», - говорится в сообщении ведомства.
Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявили 795 заболевших коронавирусом, 827 человек выздоровело.
Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 29 ноября, в «красной» зоне находится Северо-Казахстанская область.
Поделиться:
Новости по теме
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- Сколько казахстанцев вакцинировались от COVID-19
- Коронавирус в Казахстане: в «красной» зоне - только одна область
- Два человека скончались от ковидной пневмонии за сутки в Казахстане
- 827 человек выздоровело от коронавируса в Казахстане
- 795 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане
- О вакцинации Pfizer рассказали в Атырау
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн