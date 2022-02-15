Новости
Почти 267 тысяч человек получили прививки от коронавируса в Атырауской области
15 Февраля 2022 06:30
Поделиться:
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области прививки от коронавирусной инфекции получили почти 267 тысяч человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Новости по темеИдет снижение заболеваемости коронавирусом - врачи Актобе 20,7% реанимационных коек занято для лечения больных КВИ в Атырауской области Более шести тысяч человек привились Pfizer в Атырауской области
Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Атырауской области, в настоящее время первым компонентом различных вакцин от коронавирусной инфекции в регионе привито 266 963 человека.
Второй компонент вакцин получили 250 770 человек.
Вакциной Pfizer в области привито 6 262 человека - беременные и кормящие женщины, а также подростки.
«Вакциной Pfizer женщины прививаются при их согласии, а подростки с согласия законных представителей», - уточнили в пресс-службе управления здравоохранения области.
Ревакцинацию от COVID-19 прошли 32 326 человек.
Поделиться:
Новости по теме
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- Идет снижение заболеваемости коронавирусом - врачи Актобе
- Профилактику коронавируса усилят в Актюбинской области
- 20,7% реанимационных коек занято для лечения больных КВИ в Атырауской области
- Пропавший водитель бензовоза найден на чабанской зимовке в Атырауской области
- Более шести тысяч человек привились Pfizer в Атырауской области
- Путевки в санатории вручили победителям розыгрыша среди вакцинированных пенсионеров в Нур-Султане
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн