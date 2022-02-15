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Почти 267 тысяч человек получили прививки от коронавируса в Атырауской области

15 Февраля 2022 06:30
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Почти 267 тысяч человек получили прививки от коронавируса в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области прививки от коронавирусной инфекции получили почти 267 тысяч человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Атырауской области, в настоящее время первым компонентом различных вакцин от коронавирусной инфекции в регионе привито 266 963 человека.

Второй компонент вакцин получили 250 770 человек.

Вакциной Pfizer в области привито 6 262 человека - беременные и кормящие женщины, а также подростки.

«Вакциной Pfizer женщины прививаются при их согласии, а подростки с согласия законных представителей», - уточнили в пресс-службе управления здравоохранения области.

Ревакцинацию от COVID-19 прошли 32 326 человек.


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#Атырауская область   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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Автор:

Виктор Сутягин

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