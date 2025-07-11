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    11:26, 11 Июль 2025 | GMT +5

    Почти 250 врачей не хватает в Мангистауской области

    В Мангистауской области наблюдается нехватка около 250 врачей, сообщил руководитель областного управления здравоохранения Бекболат Избасаров. Об этом передает корреспондент агентства Kazinform.

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    Фото: freepik.com

    По его словам, наиболее востребованные специалисты — терапевты, педиатры, хирурги, акушеры-гинекологи, анестезиологи и гематологи.

    – Для решения проблемы с прошлого года увеличен размер подъемных выплат. На данный момент врачам, переезжающим в Мангистаускую область, предоставляется финансовая поддержка. Тем, кто работает в городе, выплачивается 3 млн тенге, в районе — 5 млн тенге, а при трудоустройстве в село — 8,5 млн тенге, — отметил глава управления.

    В этом году такие выплаты уже получили 60 врачей. До конца года планируется приобрести 50 квартир для специалистов.

    – Эти меры дают результат. Финансовая поддержк на сегодняшний день главный стимулирующий фактор, — добавил Бекболат Избасаров.

    Теги:
    Здравоохранение Регионы Мангистауская область
    Данагуль Карбаева
    Данагуль Карбаева
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