Почти 250 врачей не хватает в Мангистауской области

По его словам, наиболее востребованные специалисты — терапевты, педиатры, хирурги, акушеры-гинекологи, анестезиологи и гематологи.

– Для решения проблемы с прошлого года увеличен размер подъемных выплат. На данный момент врачам, переезжающим в Мангистаускую область, предоставляется финансовая поддержка. Тем, кто работает в городе, выплачивается 3 млн тенге, в районе — 5 млн тенге, а при трудоустройстве в село — 8,5 млн тенге, — отметил глава управления.

В этом году такие выплаты уже получили 60 врачей. До конца года планируется приобрести 50 квартир для специалистов.

– Эти меры дают результат. Финансовая поддержк на сегодняшний день главный стимулирующий фактор, — добавил Бекболат Избасаров.